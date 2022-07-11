Поддельный IPL обманувшего российского игрока арестовали в Гуджарате

Полиция штата Гуджарат изъяла поддельную ракетку Индийской премьер-лиги (IPL) в штате, где проводились матчи для игроков из России. Фальшивые матчи IPL были сыграны между сельскохозяйственными рабочими, которые притворялись игроками, в то время как имитация Харши Бхогла комментировала матч.

Согласно отчету в Времена ИндииПоддельный IPL разыгрывался на ферме в деревне Маллипур в районе Мехсана, и турнир дошел до четвертьфинала, прежде чем был испорчен.

Ставки на матчи из российских городов Тверь, Воронеж и Москва принимались через Telegram-канал, где матчи транслировались на Youtube-канале под названием «IPL».

В отчете также говорится, что 21 сельскохозяйственный рабочий и безработная молодежь из деревни выдавали себя за игроков из команд IPL Chennai Super Kings, Mumbai Indians и Gujarat Titans. Чтобы турнир выглядел более реалистично, были использованы пять HD-камер и добавлен звуковой эффект шума толпы. Житель Мирута, который может подражать Бхоглу, был использован в качестве комментатора.

На данный момент полиция арестовала четырех человек по делу о мошенничестве. По данным полиции, «главным организатором» аферы является Швепп Давда, вернувшийся в Молибор после восьми месяцев работы в русской адвокатуре. Полицейский Бхавиш Ратод сказал: «Рабочие, он пообещал им 400 рупий за матч. После этого он нанял фотографов и купил футболки команд IPL».

Просто невероятно. И если бы они назвали это «Метавселенной IPL», их оценка могла бы составить миллиард долларов! https://t.co/62j974dL2U — Ананд Махиндра 11 июля 2022 г.

Во время допроса Шуайб сообщил, что встретил человека по имени Асиф Мухаммад в русском баре, который был вдохновителем игры. Позже Швейб объединился с Садиком Давдой, Сакибом, Сайфи и Мухаммедом Каулом в Мулипуре, чтобы организовать поддельную IPL.

Шуб делал ставки в прямом эфире в своем Telegram-канале. Он направлял Коло, рефери, по рации сигнализировать о четверках и шестерках. Коло сообщал об этом игроку с битой и котелку. игрок с битой, чтобы ударить его четырьмя или шестью.

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