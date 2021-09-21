Президент России Владимир Путин разговаривает на экране с главой Центральной избирательной комиссии России Эллой Пампиловой во время их встречи во время видеоконференции в Москве, Россия, в понедельник, 20 сентября 2021 года, в доме Ново-Окарева. (Алексей Тружин, Sputnik, Кремлевский бассейн, фото через AP)

МОСКВА – Правящая партия России сохранила свое большинство в парламенте, подорвав власть президента Владимира Путина после выборов, с несколькими сообщениями о нарушениях, за исключением нескольких политических партий.

В преддверии президентских выборов 2024 года за голосованием внимательно наблюдали на предмет признаков того, что Путин может потерять контроль, хотя и незначительно. Пока неясно, побежит ли он снова, выберет ли преемника или наметит другой путь, но все, что он решит, ожидается, что его рука будет на плуге, и послушная Государственная Дума или парламент будут иметь решающее значение для этих планов.

По данным Центральной избирательной комиссии, результаты, опубликованные в понедельник на 99% избирательных участков страны, дали правящей партии «Единая Россия» 49,8% голосов при 22,8 местах. Еще 225 депутатов избираются прямым голосованием электората, и в этих конкурсах кандидаты от «Единой России» лидировали в 198 году.

Элла Памфилова, председатель комиссии, подтвердила наличие так называемого конституционного большинства в парламенте «Единой России» или не менее двух третей из 450 мест, необходимых партии для внесения изменений в конституцию страны.

Фактически, результаты показали, что в Думе почти не будет оппозиции, а три другие партии, которые обычно находятся на линии Кремля, присоединятся к Новой народной партии, сформированной в прошлом году, чтобы захватить многие из оставшихся мест, и рассматриваются многие из них будут финансироваться Кремлем.

По словам Памфиловой, кандидаты от трех других партий получили по одному избирательному округу, поэтому все восемь политических партий будут представлены в Думе. По его словам, явка составляет 51%.

Коммунистическая партия получила 19% голосов по партийному списку, что является значительным улучшением по сравнению с 13%, полученными на выборах 2016 года. Пять лет назад “Единая Россия” прибавила 54%, поэтому результаты указывают на некоторое снижение поддержки.

Но результаты не были получены поздно вечером в понедельник, в день срыва онлайн-голосования в Москве, по мнению многих. Описываются результаты остальных шести регионов, которым разрешено голосовать онлайн. В Москве одобрение правящей партии всегда было низким, а референдум – широко распространенным.

Коммунисты опротестовали результаты выборов в понедельник вечером, собрав несколько сотен человек.

Помимо обвинений в мошенничестве, Кремлевская зачистка была ожидаемой, поскольку российские власти развернули жесткие репрессии против критиков, позволив даже некоторым кандидатам от оппозиции баллотироваться в этом году.

Организации, связанные с заключенным в тюрьму лидером оппозиции Алексеем Навальным, были объявлены экстремистскими, и новый закон запрещает любому, кто связан с ними, занимать государственные должности. Навальный отбывает 20-летний срок за нарушение условно-досрочного освобождения за ранее совершенное преступление, предположительно политически мотивированное.

Другие крупные оппозиционные политики предстали перед судом или были вынуждены бежать из страны под давлением властей.

Представитель Госдепартамента США Нейт Прайс заявил, что действия против оппозиции «серьезно ограничили политический плюрализм и не позволили российскому народу реализовать свои гражданские и политические права». Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным отношениям, осудил доклад как «составную часть гибридной войны».

Команда Навального сделала ставку на разработку своей стратегии умного голосования под властью «Единой России», которая поощряла кандидатов с наилучшими шансами победить сторонников Кремля. Однако в последние недели власти приложили серьезные усилия для подавления этой стратегии.

Правительство заблокировало веб-сайт интеллектуального голосования и оказало давление на Apple и Google, чтобы они удалили приложение из своих российских интернет-магазинов – шаг технологических компаний после пятничного опроса. Google отказал в доступе к двум документам в своем онлайн-сервисе Google Docs, в котором перечислены кандидаты, одобренные умным голосованием, а YouTube заблокировал аналогичные видео. Кроме того, Павел Троув, основатель российского новостного процессора Telegram, отключил чат для умного голосования, установленный союзниками Навального в субботу.

Дроув сказал, что хотел бы уважать законы, запрещающие агитацию в дни голосования, но критики отметили, что это не привело к быстрому отключению подобных чатов, которые следуют за умным голосованием, и не сняло призыв мэра Москвы к кандидатам «Единой России» голосовать.

Apple и Google не ответили на запрос о комментарии. Однако из-за деликатности вопроса человек, который прямо говорил по этому поводу, был вынужден удалить приложение Google, поскольку оно столкнулось с угрозами со стороны регулирующих органов и уголовным преследованием в России.

На голосование повлиял ряд сообщений о нарушениях, в том числе бюллетени для голосования. Некоторые видеоролики в социальных сетях показывают, как люди пытаются запихивать толстые бюллетени в коробки, а только пытаются заблокировать обзор камер наблюдения, поднимая карты или куски картона. На камеру попали и драки с наблюдателями за выборами.

Некоторые критики Кремля заявили, что имело место ряд нарушений, подобных парламентским выборам 2011 года. Однако Памфилова заявила, что в этом году нарушений было меньше, чем в прошлом. По его словам, 25 830 голосов были признаны недействительными в 35 регионах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает выборы в Кремле “очень позитивными” с точки зрения “конкурентоспособности, прозрачности и честности”.

Путин поблагодарил россиян за «оптимизм» и «осторожный подход к жизни», что указывает на более высокую явку, чем в 2011 году.

Голосование было продлено до трех дней из-за вируса короны, и семь избирателей в более чем 80 регионах России получили возможность проголосовать онлайн. Официальные лица заявили, что эти меры были приняты для уменьшения толпы на выборах во время эпидемий, но наблюдатели за выборами заявили, что это создало больше возможностей для манипулирования результатами.

Особые опасения вызвала Москва, где в сети было зафиксировано почти 2 миллиона голосов, а результаты некоторых гонок кардинально изменились в последнюю минуту понедельника.

«Результаты мошеннического онлайн-голосования, которые невозможно проверить в Москве, полностью недействительны», – написал в Facebook лучший стратег Навального Леонид Волков.

Другие задавались вопросом, почему результаты онлайн-голосования в Москве не были нарушены, как в других частях мира.

«Насколько я понимаю, данные оффлайн-опросов показывают, что кандидаты (одобренные) с умным голосованием выиграли 12 из 15 (моноблочных) округов и семь из восьми в Санкт-Петербурге», – сказал Навальный в сообщении в социальной сети, отправленном из тюрьма его адвокатами.

«Робот подумал об этом, закурил сигарету и решил замедлить выпуск до тех пор, пока умные маленькие ручки« Единой России »не создадут полную противоположность», – сказал он.

Валерий Рашкин, высокопоставленный член Коммунистической партии, который оспаривал переизбрание, призвал своих сторонников собраться на Пушкинской площади, в центре Москвы, в понедельник вечером, чтобы «обсудить» результаты выборов и опротестовать сообщения о нарушениях. «Пойдем с нами бороться за свои права!» Рушкин написал, что его поддержали умным голосом, и что он сначала лидировал в гонке, но проиграл сопернику из «Единой России».

Российский новостной сайт Ura.ru опубликовал видео, на котором площадь уже была огорожена и окружена полицейскими фургонами.

Независимый политический аналитик Маша Липман говорит, что прецедент нарушений предполагает, что голосование могло быть более проблематичным, чем в 2011 году, но она считает, что волна протестов 10 лет назад была невозможна.

«Когда люди вышли на улицы в 2011 году (сейчас), было большое различие в общем настроении», – сказал Липман.

«В период с 2011 по 2012 год и по настоящее время правительство резко ужесточило свою политику», – сказал он. «В прошлый раз, когда мы проводили массовые уличные акции протеста в начале этого года, они были настолько жестоко подавлены, что эта политика жестоких репрессий и запугивания, похоже, сработала».

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Анна Друзья в Москве и Кельвин Чан в Лондоне.