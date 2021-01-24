Поддерживаемые Россией наемники роют укрепленные траншеи по всей Ливии, что вызывает обеспокоенность США по поводу намерений Кремля

Официальные лица США также обеспокоены долгосрочными целями союзников Кремля в охваченном войной государстве. Представитель разведки сказал, что траншея была признаком того, что Вагнер имеет самое большое присутствие в Ливии, добавив, что «она была заселена в течение длительного времени».

В десятках километров к югу от густонаселенных прибрежных районов вокруг Сирта в сторону контролируемого Вагнером форта Аль-Джуфра ров виден на спутниковых снимках и был усилен рядом обширных фортов.

CNN связалась с российским правительством для комментариев и не ответила.

Этот последний конфликт – ООН. По имеющимся данным, он унес жизни более 2000 человек и разрушил богатое нефтью стратегически важное средиземноморское государство. Октябрь Мирный договор Брокерская служба Организации Объединенных Наций, в рамках которой все иностранные державы покидают страну к 23 января, является одной из многих мер, дающих надежду.

Окопы и форты, предназначенные для предотвращения или предотвращения наземного нападения на контролируемые ЛНА районы на востоке, проходят через населенные прибрежные районы Ливии, в которых после падения режима Мохамеда Каддафи в 2011 году произошло больше столкновений.

GNA опубликовало фотографии раскопок и грузовиков, создающих пропасть и уступ, которые проходят вместе с ними, и заявило, что работы будут продолжены в этом месяце.

«Мы не видим каких-либо намерений или движений турецких или российских сил по соблюдению брокерского соглашения ООН. У него уже есть потенциал помешать слабым мирным процессам и прекращению огня. Впереди очень трудный год», – сказал он.

По данным наблюдения из открытых источников, они нанесли на карту более 30 оборонительных позиций, вырытых в пустыне и горах на расстояние около 70 километров.

Спутниковые снимки Максера показывают ров, простирающийся вдоль главной дороги, и форты, вырытые наемниками Вагнера и их подрядчиками.

На изображениях показана система обеспечения безопасности вокруг аэропорта Юфра, а также аэропорта Праги на юге, где установлены и усилены прозрачные радары.

Салахуддин ан-Намруш, министр обороны ПНС, сказал CNN: «Я не думаю, что сегодня кто-то когда-либо выкопает траншею и оставит это подкрепление».

Клаудиа Кассини из Международной кризисной группы заявила, что траншея CNN «действительно беспокоит», и что разговоры о ней циркулировали среди дипломатов в течение последних нескольких недель, предполагая, что Москва стремится подтвердить свое присутствие в Ливии.

Аналитики говорят, что в южных предгорьях НАТО Кремль стремится увеличить свое военное присутствие и влияние в Средиземноморье, что является дополнительным бонусом к участию Ливии в нефтяном секторе и прибылям.

Обе стороны неоднократно сообщали о поддержании и наращивании присутствия иностранных наемников, обвиняя ПНС в увеличении своего военного оборудования для поддержки своих вооруженных сил в соответствии с общим соглашением с Турцией.

Представитель американской разведки сказал, что количество наемников как на стороне ПНС, так и на стороне ЛНА было относительно стабильным: согласно сентябрьскому отчету AFRICOM, в настоящее время в Ливии насчитывается около 10 тысяч человек.

Официальный представитель США заявил, что размещение в Ливии около 2000 иностранных наемников Вагнера, которые в основном считаются гражданами России или бывшего Советского Союза, было крупнейшей частной военной компанией в мире.

Генерал-майор Халид аль-Махджуб, пресс-секретарь LNA, подтвердил CNN, что там были траншеи, но назвал их «временными» песчаными дюнами и траншеями «на открытой местности … для безопасности и боевых действий». Он отрицал существование 2000 наемников Вагнера и сказал, что советники «объявлены давно».

Но в июне CNN получил секретный отчет ООН. В отчете Вагнер описывается как «полезный усилитель мощности».

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что в Ливии нет русских, но если они это сделают, они не будут представлять Россию. Россия всегда отказывалась использовать наемников для борьбы за это.

Несмотря на эмбарго на поставки оружия, аналитики ООН зарегистрировали десятки российских рейсов в Ливию в течение 2020 года.

Африканское командование США публично призвало Россию к этому расширению, заявив, что оно похоже на действия Сирии.

В июне Виктор Бондарев, председатель Совета безопасности, курирующего российский парламент, назвал заявление США “нонсенсом” и предположил, что это старые советские самолеты, произведенные из других частей Африки.

Посол Запада, знакомый с вооруженными движениями в Ливии, сказал, что количество российских рейсов внутри страны упало с пика в 93 в августе до десятка месяцев к концу 2020 года. «Они остаются на земле», – сказал он, добавив, что Турция летела тем же номером.

Турецкие военные открыто заявляют о своем стремлении к постоянному присутствию и на прошлой неделе опубликовали фотографии своих военных, проводящих «базовую подготовку по вопросам безопасности» для ПНС.

«Это комплексные усилия», – сказал официальный представитель США. «Они строят объекты, вводят персонал и технику. У них есть зенитно-ракетные батареи HAWK, 3D. [KALAKAN] Радар. ”

Спутниковые снимки порта Аль-Гом показывают незначительные изменения, предполагающие, что он может быть готов к долгосрочному военно-морскому присутствию Турции, что ан-Намруш отрицает.

Высокопоставленный представитель министерства обороны Турции сказал CNN, что он «продолжает обеспечивать военную подготовку, сотрудничество и консультации в ответ на потребности и требования ПНС».

Представитель американской разведки заявил, что тысячи сирийских наемников, которые прилетели в Турцию и поддерживали Турцию, были размещены в других местах. Когда Турция поддержала правительство Азербайджана во время недавнего конфликта с Арменией, на самолетах вылетели сотни сирийских наемников, чтобы помочь союзникам Турции в войне с Арменией, сказал официальный представитель США.

«Казалось, что в некоторых сирийских наемниках произошло некоторое движение в сторону конфликта. [Nagorno Karabakh]. Небольшие числа, несколько сотен », – добавил чиновник.

Аналитики говорят, что поддерживаемые Россией силы Вагнера нацелены на влияние на Москву, но не несут ответственности. Джалель Хиршуи, старший коллега по Глобальной инициативе против транснациональной организованной преступности, сказал, что наемники Вагнера будут «определены по умолчанию», а сила, которая «не существует согласно официальной версии российского правительства». Я имею в виду, что он сильный, пугающий и не очень эффективный », но он дает Кремлю огромную гибкость.

Кассини добавил: «Российская политика в Ливии непонятна – то, что Россия хочет делать. Судя по имеющимся данным, кажется, что они хотят усилить свое влияние или найти способ».

Тем не менее, официальный представитель США добавил, что российская структура теперь укомплектована значительным персоналом и современным оборудованием, но выразил этические соображения. «Истребители четвертого поколения и ракетные комплексы Panzir эксплуатируются маломощными и плохо обученными наемниками Вагнера», – сказал чиновник.

«Ливия сталкивается со сложными проблемами, включая« Аль-Каиду »и ИГИЛ, и наемники имеют плохую подготовку, опыт и неуважение к правам человека и международному праву, что делает эти системы вооружений более подходящими для этих целей».

В то время как присутствие Вагнера и его ров кажутся преимуществом для лидера ЛНА генерала Хаббарда, аналитики говорят, что российское присутствие, по-видимому, более способствует поддержке Хаббардом повестки дня Москвы.

Западный посол сказал, что для поддержания хаптарной пригодности необходимо продолжение конфликта в Ливии. «Если конфликт закончился, он теряет актуальность в одночасье», – сказал посол. «Если он не выполнит свои условия, ему будут предъявлены обвинения в военных преступлениях».