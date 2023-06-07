Поддерживаемый Москвой чиновник заявил, что российские военные получают выгоду от прорыва плотины на Украине

(Рейтер) — Поддерживаемый Москвой высокопоставленный чиновник в подконтрольной России части Украины сказал, что обрушение гигантской Каховской плотины дало российским военным тактическое преимущество, но высокопоставленный военный аналитик США не заметил немедленного эффекта.

Огромная Каховская плотина советских времен, находившаяся под контролем России, была прорвана ранним утром во вторник, в результате чего паводковые воды хлынули на участки поля боя на юге Украины.

Украина и Россия обвиняют друг друга в инциденте, вынудившем тысячи людей бежать. Некоторые эксперты говорят, что дамба, возможно, рухнула из-за повреждений, нанесенных предыдущей войной, и сильного давления на нее из-за того, как пророссийские власти управляют ее воротами.

Владимир Сальдо, назначенный Россией губернатор части Херсонской области на юге Украины, контролируемой Москвой, сказал, что, по его мнению, в катастрофе виноват Киев, но трагедия дала российским военным преимущество.

«С военной точки зрения ситуация оперативно-тактически отработана в пользу российских сил», — сказал Сальдо прокремлевскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

Он сказал, что разрушение плотины и вызванные этим наводнения облегчат России задачу защиты от любой украинской контратаки в регионе.

«Они (украинцы) оказали себе этим медвежью услугу. Их расчет был на то, что, взорвав дамбу, они дадут какое-то стратегическое или оперативное преимущество Вооруженным силам Украины. сказал.

«Наши Вооруженные силы теперь имеют перед собой открытое пространство, с которого они могут видеть, кто и как пытается перейти реку Днепр. Пройти через Каховское водохранилище, если бы они попытались, было бы невозможно».

Москва контролирует левый (восточный) берег Днепра, а украинские силы дислоцируются на правом (западном) берегу.

Майкл Кауфман, эксперт по российским военным в базирующемся в США аналитическом центре CNA, сказал, что он сомневается, что катастрофа помешает ближайшим военным планам Украины по контрнаступлению.

«Я сомневаюсь, что это окажет значительное влияние на военные операции Украины. Хаковская плотина находится не менее чем в 100 милях от ближайшей точки, где может происходить большая часть активности», — написал Кауфман в Twitter.

«Украинская операция на форсировании реки южнее Херсона, ниже плотины, всегда была очень рискованной и, следовательно, маловероятной. Нет никаких доказательств того, что такая операция проводилась или обязательно была частью украинских наступательных планов», — сказал он. сказал.

Он добавил, что разрушение дамбы не сильно сократило российские рубежи, а последовавшее за этим наводнение, вероятно, разрушило первую линию оборонительных укреплений России на берегу реки, которую она контролировала.

(Отчетность Эндрю Осборна) Редактирование Гая Фолконбриджа

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.