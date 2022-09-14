Поддерживая искусство русского протеста в Киркенесе

Как норвежская организация поддерживает российское протестное искусство: Если мы перестанем общаться, победит Путин. Реклама выигрывает.

Киркенес, расположенный на крайнем северо-востоке Норвегии, всегда имел тесные отношения с Россией. Город на границе между Норвегией и Россией стал домом для группы русских артистов, бежавших с родины, и теперь их голос звучит.

Артисты выступают за пределами Pikene på Broen, группы артистов в Норвегии недалеко от границы с Россией. Фото: Pikene på Broen / Bernt Nilsen.

Эта статья была написана Хеленой Чон, кандидатом наук (творческое письмо) в Университете Гриффита, и первоначально была опубликована на Беседа. Он полностью переиздан здесь в соответствии с условиями их лицензии на переиздание.

Будучи иностранным студентом Академии балета Большого театра в Москве в 2012 году, я помню, как учился Реквим (Реквием) русского поэта Анна АкматоваЭлегия, тайно написанная в честь бесчисленных жертв сталинских репрессий.

Сочинения Ахматовой оживляли зверства, вынося на свет их мрак. Ее слова говорили о постоянном страхе, который пронизывает жизнь. недоверие, беспокойство, предательство; От прибытия тайной полиции, чтобы утащить вас или вашу семью.

Чтобы избежать разоблачения и мести, Ахматова нашептала стихотворение своим друзьям, которые сохранили его на память. Признания бумаги были сожжены.

За первые четыре с половиной месяца после нападения Путина на Украину более 13 000 антивоенных протестующих Они были арестованы В России.

Некоторые оценки таковы, что сотни тысяч Они бежали из России в начале 2022 года, и среди них есть тысячи художников, которые больше не чувствуют себя в безопасности в условиях усиления цензуры.

Артисты выступают за пределами Pikene på Broen, группы артистов в Норвегии недалеко от границы с Россией. Фото: Пикене па Броен / Торбен Куле.

Некоторые из этих художников оказались в Киркенесе, маленьком норвежском городке в 15 километрах от границы с Россией.

Искусство протеста в России.

Русские и советские художники имеют долгую историю искусства как протеста.

Стихотворение Сталинская эпиграмма (1933) по сценарию Осип Мандельштам Сталин изображается веселым убийцей. Власти посадили и пытали Мандельштама, а затем выслали поэта в глухую деревню за Уралом.

Вернувшись из ссылки, он продолжал писать о Сталине, пока его не отправили в исправительно-трудовой лагерь в Сибири, где он умер в 1938 году в возрасте 47 лет.

При относительно либеральном правлении преемника Сталина Никита Хрущев С 1953 года Советский Союз стал пользоваться невообразимыми ранее свободами.

Искусство протеста отражало эти вновь обретенные свободы, становясь все более провокационным и экспериментальным.

Киркенес расположен на севере Норвегии в нескольких милях от границы с Россией.

В этот период возникло много известных художественных течений, в том числе Костюмы Арт — Слияние советского искусства и народного искусства, где русские художники испытывали пределы, обнажая душераздирающие реалии и нищету жизни при сталинском режиме.

В 1962 году легендарный композитор Шостакович поставил ее Тринадцатая симфония На цикл стихов современника Евгения Евтушенко. Одним из таких стихотворений был Бабий Яр, который критиковал советское правительство за его сокрытие. Резня 33 371 еврея В братской могиле под Киевом.

В современной России, Киска бунт Он привлек внимание всего мира в 2012 году, когда прихожане стояли за алтарем в златоглавом храме Христа Спасителя в Москве в неоновых масках, чтобы вознести «панк-молитву».

Их голоса эхом отдавались от огромных, расписанных вручную потолков, яростно протестуя против принадлежности Путина к православной церкви и последовавшей за этим антифеминистской и антигейской политики.

Они были приговорены к двум годам лишения свободы.

Cегодня, Картины из России На нем видны анонимные антивоенные граффити на стенах зданий, надпись «Нет войне» на замерзшей реке, желтые и голубые хризантемы и тюльпаны, оставленные у подножия советских военных мемориалов.

Трансграничное сотрудничество

Picene på Broen (Девушки на мосту) — арт-группа из Киркенеса.

Русские и норвежские художники обсуждают в кафе «Трансбордер» в Киркенесе. Фото: Пикене па Броен / Михаил Славин.

Последние 25 лет они координировали художественные проекты, направленные на развитие межкультурного сотрудничества и решение политических проблем в приграничном регионе.

Picene på Broen Проводит ежегодный арт-фестиваль Баренц Зрелище (Scene), международная арт-резиденция с участием российских, норвежских и финских творцов, галерея и проектное пространство B Terminal в Киркенесе, серия дебатов Transborder Café.

Площадка стала центром открытых дискуссий, связанных с актуальными политическими и культурными проблемами, с участием художников, музыкантов, писателей, политиков и ученых.

Евгений Гуман, независимый театральный режиссер из Мурманска, Россия, примерно в 200 километрах от Киркенеса, сотрудничает с Picene på Broen Более 10 лет.

После переезда в Норвегию в начале 2022 г. Picene på Broen Я работал с Гоманом над организацией Квартерник (от слова Кфартеррачто означает «квартира»), представляет собой дискуссионную онлайн-группу для обмена идеями между российскими и норвежскими художниками.

«Квартирник» получил свое название от секретных концертов, которые проводились в квартирах в советское время. Традиция продолжается и сегодня. Фото: Пикене па Броен / Астрид Фаднес.

После нападения Путина на Украину Квартерник Оно превратилось в подпольное движение художников-диссидентов. Как ни странно, название Квартерник Получено от организованных тайных вечеринок в квартирах людей В советское время музыкантам запрещалось выступать на публике.

партия мертвых Это одна из нескольких российских протестных арт-групп, принявших участие в Квартерник.

На снимках с заснеженного Бискаровского кладбища в Санкт-Петербурге участники в костюмах скелетов держат плакаты с надписью: «Трупов мало?».

Художники протестуют против войны даже в России. Фото: Вечеринка мертвецов.

Я говорил с Гуоманом о внешнем искусстве Квартерник Cегодня. «В мирное время искусство больше связано с развлечением», — говорит он.

Но во время войны и конфликтов искусство важнее, потому что это язык, который мы используем, чтобы выразить нашу боль. А через метафоры и символику позволяет говорить об управляемых объектах.

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Квартерник Мурманские коллаборационисты также производили и распространяли самиздат (самопубликация), анонимный информационный бюллетень, содержащий запрещенное государством искусство.

«Теперь нам нужно очень разумно относиться к тому, как мы ведем дела в России, — говорит Гоман. «деликатный».

Участники Баренцева фестиваля искусств в Норвегии протестовали против войны в Украине. Фото: Пикене па Броен / Торбен Куле.

Гоман пессимистично смотрит на будущее России. Но он считает, что ключом к продвижению вперед является поддержание открытого общения. Скажи мне решение Запада запретить русскую культуру Это имело неприятные последствия для их плана оказать давление на Путина, чтобы тот прекратил войну против Украины.

Вместо этого, по его словам, это разделение неуклонно растет, оставляя художников-диссидентов изолированными внутри страны, работающей на страхе и пропаганде, продвигающей путинскую повестку дня.

Путин хочет, чтобы мы не влияли на умы россиян. И именно поэтому мы должны продолжать диалог», — говорит он о важности приграничного сотрудничества, подобного тому, которое он сделал в Киркенесе.

Если мы перестанем общаться, Путин победит. Реклама выигрывает.

Эта статья была написана Хеленой Чон, кандидатом наук (творческое письмо) в Университете Гриффита, и первоначально была опубликована на Беседа. Он полностью переиздан здесь в соответствии с условиями их лицензии на переиздание.