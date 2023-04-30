Поддержка «беспрецедентной» роли женщин на саммите в Ватикане

Прошло почти 14 столетий с тех пор, как монастырь, основанный святой Хильдой из Уитби, известным аббатством в англо-саксонской Англии в 7 веке, принимал у себя собрание Королевства Нортумбрия, чтобы обсудить дату, когда христианская церковь будет праздновать Пасху. Это собрание, или синод, должно было привести Церковь Царства в соответствие с католической церковью в Риме.

«Ученые долгое время считали, что Хилд был членом этого синода», — сказала Кэти Боггис, доцент и стажер программы медиевизма в программе гуманитарных исследований в Университете Нотр-Дам в Саут-Бенде, штат Индиана.

Несмотря на церковь св. Хельда, женщинам было отказано в принятии решений на самом высоком уровне католической церкви — то есть до среды, когда Папа Франциск приказал внести беспрецедентные изменения в предстоящий Синод епископов в Ватикане в Риме: иметь право голоса — и право голоса — в Собрании, а также неклерикальные верующие.

«Мне нравится думать, что Хилд все еще руководит этим процессом», — сказал Боггис.

Огромный и долгожданный шаг

Изменения, внесенные папой в высший совещательный орган церкви, включают приглашение на октябрьскую встречу 70 членов, не являющихся епископами, по 10 от каждой из семи региональных конференций по всему миру. Папа поручил, чтобы каждая делегация, выбранная из религиозных орденов и сект, включала пять женщин; Он также попросил привлечь молодежь.

Джимми Мэнсон, президент организации «Католики за выбор», которая поддерживает католиков, требующих репродуктивной свободы, приветствовал этот шаг.

«Беспрецедентное решение Папы Франциска, наконец, открыть двери Синода епископов… для простых людей, является огромным и долгожданным шагом на пути к более справедливой и инклюзивной Церкви, которая слушает, размышляет и руководствуется мудростью и жизненным опытом Церкви, — сказал Мэнсон, — она крайне необходима, особенно из-за ее заботы о том, чтобы половина всех новобранцев-мирян составляли женщины».

Этот шаг важен, учитывая, что среди тем обсуждения будет роль женщин в церкви, сказала Кэтрин О’Доннелл, профессор истории Университета штата Аризона по историческим, философским и религиозным исследованиям в Темпе.

В то же время, отмечает О’Доннелл, число женщин, уполномоченных выступать и голосовать, относительно невелико. Дополнительные 70 участников Синода будут представлять менее четверти из 300 архиереев, составляющих основную массу присутствующих.

«Я считаю, что это отражает стремление Франциска создать более инклюзивный католицизм, не нарушая напрямую гендерную архитектуру церкви», — сказал О’Доннелл.

Однако это заметное отличие от синода, состоявшегося в 2019 году, когда женские религиозные группы были приглашены на него в качестве наблюдателей, а не членов с правом голоса.

«Это вызвало много критики — возможно, потому, что было настолько ясно, что оно основано исключительно на сексе, а не на разделении между духовенством и мирянами», — сказал О’Доннелл. «Это изменение важно».

Этот ход отражает рекорд Папы

Хотя неясно, как региональные конференции будут выбирать женщин и/или молодых участников, участники будут «выступать как часть процесса», сказал Боггис. «Они не будут просто молчаливыми наблюдателями… Я думаю, это невероятно важно, но до этого момента это идеально согласуется с папством Франциска».

Боггис процитировал 45-страничный документ, выпущенный Ватиканом прошлой осенью, в котором излагаются взгляды католиков всего мира, один из которых он считает важным, поскольку включает комментарии, критикующие нехватку женщин в церковном руководстве и принятии решений, а также ее отношение к ЛГБТ, среди прочего.

Под названием «Расширьте пространство для палатки». документ Предложите дальнейшие усилия по включению. Он также продвигал «синодизм» как выражение формы и миссии католицизма, а также процесс «общего путешествия», когда каждый слышит Святого Духа или Бога по-своему, и каждый слушает другого.

«Это именно то, что он делает», сказал Боггис. «Расширение пространства пула для включения голосов, которые не включены. И видеть, что половина из них — женщины — и женщины всех возрастов — очень интересно».

В документе, по ее словам, ясно изложено убеждение Папы в важности поместных церквей, «что церковь, по сути, представляет собой сообщество верующих в разных местах с разными потребностями, и что эти сообщества должны быть признаны на более высоком уровне». представлять всех — вот суть совета».

Кроме того, в январе 2021 года Папа Римский внес поправки в канонический закон, чтобы позволить женщинам читать Библию и служить евхаристическими капелланами, сказала она, — роли, ранее отведенные мирянам. Хотя по-прежнему утверждалось, что женщины не могут быть священниками, этот шаг изменил правила игры для женщин в приходах, которые строго придерживались предыдущей формулировки в отношении должностей послушников и лидеров и запрещали женщинам занимать такие роли.

Последнее событие может означать усиление дебатов о том, следует ли рукополагать женщин, сказал Богис, давний спорный вопрос, который вдохновил папские рабочие группы на рассмотрение исторической и теологической основы для внесения такого изменения. Такие группы, как Discerning Deacons, базирующиеся в Миннеаполисе, шт. округа Павла, лоббировал Папу, чтобы позволить женщинам служить дьяконами.

«По крайней мере, это будет продолжаться, — сказал Богис, — что женщины участвуют в процессе Синода. Франциск открыл эту дверь, и закрыть ее будет очень трудно».