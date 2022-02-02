Подкаст Axios Today: Реальная проверка российско-украинского кризиса

Президент России Владимир Путин вчера заявил, что США пытаются втянуть Россию в нежелательный конфликт с Украиной. Между тем, мы слышали неоднозначные сообщения от правительства Украины о позиции США.

Кроме того, пытаясь решить кризис доступного жилья в быстрорастущих городах.

И огромный день футбольных новостей.

Гости: Зак Басу из Axios, Даниэль Чемтоб и Джефф Трейси.

Кредиты: Axios Today производится в партнерстве с Pushkin Industries. В команду входят Ниала Будху, Сара Кехаулани Гу, Джулия Редпат, Александра Ботти, Нурия Маркес Мартинес, Сабина Сингхани, Лидия МакМаллен-Лэрд и Алекс Сугиура. Музыку написал Эван Виола. Вы можете связаться с нами по адресу [email protected] Вы можете отправлять Ниале вопросы, комментарии и идеи для историй в виде текстовой или голосовой заметки на номер 202-918-4893.

Иди глубже:

Стенограмма

НИАЛА БУДХУ: Доброе утро! Добро пожаловать в Axios сегодня!

Сегодня среда, 2 февраля. Я Ниала Будху.

Вот что мы наблюдаем сегодня: кризис доступного жилья в быстрорастущих городах Америки. К тому же, день больших новостей футбола.

Но сначала сегодняшнее одно большое дело: Россия, Украина и США: кто что говорит и почему это важно.

Напряженность между Россией и Украиной продолжает расти. И в этой истории было много поворотов с тех пор, как мы в последний раз говорили об этом в подкасте. Президент России Владимир Путин вчера заявил, что США пытаются втянуть Россию в нежелательный конфликт с Украиной. Тем временем мы слышим неоднозначные сообщения от правительства Украины о позиции США. Так что же здесь происходит? Я попросил репортера Axios по национальной безопасности Зака ​​Басу проверить нас на деле. Эй, Зак, мы можем начать с того, что Путин на самом деле сказал вчера?

ЗАК БАСУ: Так что ничто из того, что он сказал, не было действительно удивительным. Он обвинил США и НАТО в игнорировании требований безопасности России в письменных ответах, которые они представили на прошлой неделе. И утверждал, что США пытаются втянуть Россию в военный конфликт из-за Украины как предлог для ужесточения санкций. Он оставил дверь открытой для дальнейшего диалога, но с каждым днем ​​все больше и больше войск концентрируется на границе Украины и занимает позицию для вторжения. Так что в определенный момент в течение следующих нескольких недель, я думаю, ситуация может действительно обостриться.

НИАЛА: Есть ли правда в словах Путина? Соединенные Штаты в какой-то степени идут навстречу России?

ЗАК: Да, я имею в виду, что сложность здесь в том, что это кризис, который действительно восходит к 1990-м годам во время переговоров об окончании холодной войны. Это сложная история. И Путин определенно затаил на это злобу. Но действительно важно помнить, что именно Россия была агрессором в отношении Украины. Народ Украины хочет демократического будущего ближе к Европе и Западу. И Путин рассматривает это как экзистенциальную угрозу.

Вы знаете, мы все время говорим о вторжении в Украину, реальность такова, что Россия уже вторглась в Украину в 2014 году, когда они аннексировали Крым и снова поддерживали сепаратистов на востоке Украины. Путин здесь агрессор. Он тот, кто хочет силой изменить международные границы и принудить Украину остаться в сфере влияния России. Так что, знаете, я бы не рекомендовал принимать все, что он говорит добросовестно.

НИАЛА: Зак, я думаю, что часть путаницы здесь заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский посылает несколько противоречивых сообщений о том, что США вызывают панику, в то же время все еще прося помощи у США. Известно ли нам, как Украина относится к этому?

ЗАК: Да, я имею в виду, что у Зеленского здесь очень тяжелая работа. Он явно хочет, чтобы его страна была максимально подготовлена ​​к сдерживанию российского вторжения. В то же время он должен управлять Украиной и скреплять это несколько хрупкое общество, которое уже столько пережило за последние восемь лет.

Итак, вы знаете, он уже выразил некоторое разочарование по поводу освещения в СМИ и предупреждений таких людей, как президент Байден, которые говорят, что российское вторжение неизбежно, потому что такая риторика оказала серьезное влияние на экономику Украины. Это пугает людей. И, знаете, есть даже некоторые украинские чиновники, которые считают, что это часть путинского плана. Это форма психологической войны, которая дестабилизирует Украину и делает всю работу за него, при этом российским войскам даже не нужно пересекать границу.

НИАЛА: Зак Басу из Axios. Спасибо, Зак.

ЗАК: Спасибо, что пригласили меня.

НИАЛА: За 15 секунд: как Шарлотт, Северная Каролина, пытается решить проблему нехватки доступного жилья.

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НИАЛА: Добро пожаловать обратно в Axios Today! Я Ниала Будху.

В США не хватает доступного арендного жилья для арендаторов с низким доходом. Сколько? Что ж, сегодня нам потребуется еще 6,8 миллиона домов для размещения беднейших арендаторов страны. Эту проблему пытаются решить почти все крупные города США, особенно быстрорастущие города, такие как Шарлотт, Северная Каролина. Хотя город пытается быстро строиться, с его нынешними темпами потребуется более 70 лет, чтобы решить проблему нехватки жилья в Шарлотте. Даниэль Чемтоб — репортер-расследователь Axios Charlotte, она изучает усилия города по устранению этой проблемы. Привет, Даниэль.

ДАНИЭЛЬ ЧЕМТОБ: Привет, Ниала, спасибо, что пригласила меня.

НИАЛА: Даниэль, как ситуация в Шарлотте стала настолько плохой?

Даниэль: Да, Шарлотта, как ты упомянула, это такой быстрорастущий город. Итак, мы видим, что не только цены на аренду, но и цены на жилье растут очень быстрыми темпами. В то же время многие люди, которые живут здесь долгое время и получают относительно низкую заработную плату, особенно люди с минимальной заработной платой, в частности, вы знаете, с трудом могут позволить себе жить здесь. Например, я разговаривал с несколькими семьями в парке передвижных домов здесь, в Шарлотте, где парк был только что продан, и они сказали, что их оттуда выталкивают. Они пытались найти новое жилье, и многие из них работали в таких областях, как строительство и фаст-фуд, и зарабатывали, знаете ли, от 600 до 800, может быть, каждые две недели, что очень похоже на то, что вы зарабатывали бы. на минимальную заработную плату. Когда вы зарабатываете эти небольшие деньги, вы действительно рискуете стать бездомными, необеспеченными жильем, потому что вы тратите 50-75% своего дохода на аренду, и у вас очень мало остается на что-то еще.

НИАЛА: Таким образом, самая большая попытка Шарлотты решить эту проблему — это трастовый фонд жилья. Можете ли вы объяснить, как это работает?

Даниэль: Ага. Поэтому Шарлотта, как и многие другие города, использует трастовый фонд жилищного строительства для субсидирования строительства доступного жилья. Таким образом, он выдает часть банка денег в размере 50 миллионов долларов, который был увеличен после протестов здесь по поводу убийства Кита Ламонта Скотта, чернокожего мужчины. И это, по сути, спровоцировало разговор о жилье и принесло ей капитал. Это было эффективно с точки зрения увеличения общего количества единиц, которые мы строим, но я думаю, ясно, что этого все еще недостаточно, даже со всеми этими инвестициями. Один из моих источников сказал мне, что это проблема на миллиард долларов.

НИАЛА: О каких еще решениях люди говорят или пытаются реализовать в Шарлотте?

Даниэль: Думаю, я бы сказал, что ваучеры — это, по сути, одна из основных альтернатив субсидированию стоимости жилья для людей. И они, конечно, гораздо более неотложны, чем ожидание строительства. Без федерального вмешательства городам, безусловно, будет сложно раздавать ваучеры всем, кто в них нуждается. Но я думаю, что в Шарлотте и по всей стране ведутся разговоры о местных программах, которые могут хотя бы частично удовлетворить эту потребность.

НИАЛА: Даниэль Чемтоб — репортер-расследователь Axios Charlotte. Спасибо, Даниэль.

Даниэль: Спасибо.

НИАЛА: Вчера был огромный день новостей для футбола, который на самом деле не имел ничего общего с великолепными играми плей-офф, которые мы видели за последние пару недель, к сожалению. Квотербек Том Брэди, возможно, величайший игрок всех времен, объявил вчера, что уходит из НФЛ после 22 сезонов. Также вчера стало известно, что бывший главный тренер «Майами Долфинс» Брайан Флорес подает в суд на НФЛ и три команды, «Дельфины», «Бронкос» и «Джайентс», за расовую дискриминацию после того, как он был уволен в прошлом месяце. Спортивный репортер Axios Джефф Трейси готов рассказать нам об этом безумном дне в НФЛ. Эй, Джефф, давай начнем с этого судебного процесса. Что нам нужно знать о том, почему это произошло?

ДЖЕФФ ТРЕЙСИ: По сути, Флореса уволили около месяца назад после того, как он привел «Дельфинов» к двум очень хорошим сезонам. Так что это было немного запутанно. Мало что слышал о причинах этого, но потом внезапно всплывает эта бомба, в которой на самом деле участвует пара других команд. Флорес баллотировался на пост главного тренера в «Нью-Йорк Джайентс», которая совсем недавно была заполнена. И он думал, что понял это, когда Билл Беличик, на самом деле, тренер «Патриотов», написал Флоресу СМС, чтобы поздравить его. На самом деле он хотел написать другому Брайану, Брайану Дэбблу, который действительно получил эту работу. Это было своего рода последней каплей для Флореса, потому что он понял, что интервью, которое он должен был дать Гигантам после этого текстового сообщения, было, по его словам, притворством, оно вытекает из правила Руни, которое является правилом. это существует с 2003 года, что заставляет команды НФЛ брать интервью у ряда кандидатов из меньшинства на высокие должности. И Флорес в основном понял, хорошо, это даже не первое фиктивное интервью, которое у меня было. Это произошло и с Денвер Бронкос в 2019 году.

НИАЛА: Давайте обратимся к Тому Брэди, который часто получает этот величайший титул всех времен. Каким будет его след в профессиональном футболе?

ДЖЕФФ: Ну, я думаю, мы видели это за что, 22 года назад. Это никуда не денется. Я… просто не могу себе представить, скажет кто-нибудь, поймать свои семь колец. А семь — это просто огромное число. В этом году он лидировал в лиге по количеству тачдаунов и ярдов, набрав 44 ярда. Не думаю, что его кто-нибудь поймает.

НИАЛА: Джефф Трейси из Axios. Спасибо, Джефф.

ДЖЕФФ: Спасибо, Ниала.

НИАЛА: Это все, что у нас есть для вас сегодня! Пишите мне свои отзывы и идеи для историй: я по телефону (202) 918-4893.

Я Ниала Будху, спасибо, что выслушали, берегите себя, увидимся здесь завтра утром.