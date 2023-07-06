Подкаст CBS News Major Garrett о русском шпионе Роберте Хансене — The Hollywood Reporter

Майор Джарретт

Мишель Кроу/CBS/Getty Images

CBS News расширяет свой профиль подкастов, давая зеленый свет новому сериалу, в котором исследуется история Роберта Хансена, агента ФБР, передавшего секретную информацию в Россию более двух десятилетий назад.

Все еще безымянный восьмисерийный сериал от CBS и Paramount Audio дебютирует осенью, его ведет главный корреспондент CBS News в Вашингтоне майор Гарретт, который также ведет еженедельный подкаст. выход.

Как нация справляется со своими самыми сокровенными тайнами? «Это вопрос, над которым мы боролись десятилетиями, но сегодня он особенно важен», — говорит Джарретт. «Все в Роберте Хансене завораживает меня — как он избегал разоблачения в течение 22 лет, глубина его измен, как его поймали, и самое неуловимое, почему он это сделал. Мне потребовалось два года, чтобы найти эти ответы, и я не могу подождите, чтобы поделиться этой невероятной историей с нашими слушателями».

История, которая начинается в разгар холодной войны и охватывает все время пребывания Ханссена в качестве двойного агента, также исследует влияние его обмена секретами на страну. Хансен умер в тюрьме в начале этого года.

Серия включает интервью с более чем 40 людьми, включая семью, друзей и коллег Хансена.

CBS News и Paramount Audio выпустили несколько подкастов на основе отчетов с шоу CBS, таких как Лицом к нации И CBS в воскресенье утром. Предложения включают Мобитуары с Мо РокаИ Моя криминальная жизнь с Эрин МориартиИ выходИ Неизвестная наука с Дэвидом Поугом.