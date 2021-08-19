Подождите всю жизнь, чтобы побывать в космосе, шаг за шагом, более пяти десятилетий.

376713 01: Нил Армстронг вошел в историю 20 июля 1969 года, оставив первый человеческий след … [+] Поверхность луны. 20 июля 1999 г. отмечается 30-летие высадки на Луну “Аполлона-11” (Фото NASA / Newsmakers). Getty Images



20 июля 1969 года, как и у большинства представителей поколения бэби-бума, мои глаза были прикованы к зернистому черно-белому экрану телевизора, когда лунный посадочный модуль Нил Армстронг и Базз Олдрин приземлились на Луне в составе космического корабля «Аполлон-11». Призрачная фигура вышла из небольшого космического корабля, поднимаясь назад по лестнице, затем взбираясь на поверхность нетронутой, яркой белой луны, провозглашая: «Один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества».

Исторический шаг Армстронга в тот день ознаменовал начало окончания холодной войны космической гонки, в которой Америка и бывший Советский Союз боролись более десяти лет, хотя в то время об этом никто не знал. Что я действительно знал, так это то, что наблюдение за пейзажами, разворачивающимися из дома моего отца в Лорел, штат Мэриленд, вызвало сон о том, что однажды, может быть, я также смогу побывать в космосе, может быть, даже прогуляюсь по Луне. Тогда все казалось возможным. Америка была на пике.

Будучи влиятельным 14-летним парнем, я был частью поп-культуры 1960-х годов. Кажется, что у всего есть космическая тема – телешоу (Outer Limits, Star Trek, Fireball XL-5, Lost In Space), энергетические напитки (Tang), рок-музыка (The Byrds «Hey Mr. Spaceman»), ланч-боксы и т. Д. .

Ночью я рискнул выйти на задний двор, чтобы посмотреть на Луну и планеты через 100-кратный преломляющий телескоп Таско, который я получил на Рождество. Я делал модели ракет с моим отцом, братом, Дэйвом и моими друзьями. Мы запускали их с больших пустых полей в неосвоенных частях Лавра. Большую часть времени мы можем восстановить и повторно использовать наши ракеты, так как у них был заряд в верхней части двигателя, который в своем зените запускал парашют и распространялся, позволяя группе плавно плавать на земле.

Дэвид Спитцер, 10 лет, прикрепляет ракету к стартовой площадке, пока друзья смотрят воскресенье, 19 декабря 2010 г. … [+] в Cranmer Park. Что касается Спитцера и его отца Марка, они развлекали группу детей семью запусками разных ракет. Хотя у них не было запусков в течение нескольких месяцев, Марк сказал, что комплект, который они используют, нашел хорошее применение – это оригинальный комплект Estes Model Rocketry из его юности. Она стреляет, никаких проблем ». Арон Онтивероз, The Denver Post (Фото Аарона Онтивероза / The Denver Post через Getty Images) Денверская почта через Getty Images



Однажды, чтобы набрать дополнительную высоту, мне и моему другу Майку Оуксу пришла в голову безумная идея подняться на местную 125-футовую водонапорную башню, вооруженную самодельной ракетой Wac капрал и всем необходимым пусковым оборудованием (включая сверхмощные батареи. ), который будет отправлен сверху. Кто знает, поднялась ли вещь в результате, а потерялась. Мы не могли спуститься на Землю достаточно быстро, чтобы его выследить!

После завершения программы «Аполлон» в 1972 году, когда по Луне ходили 12 человек, космическая мания пошла на убыль, и с ней я надеюсь когда-нибудь осуществить свою мечту. Америка резко сократила свой космический бюджет и стала менее авантюрной по отношению к небу. Сначала со SkyLab, а затем с Международной космической станцией и телескопом Хаббл, мы вывели на орбиту гигантские «научные лаборатории» всего в нескольких сотнях миль над Землей и разработали многоразовый, но несколько утомительный космический корабль, чтобы отправлять правительственных астронавтов для строительства, эксплуатации и строительства. поддерживать с ними. И хотя МКС, Хаббл и SkyLab служат полезным научным целям, мы никогда не возвращали людей на Луну или, как многие хотели бы, на Марс.

След дыма уходит в небо и заканчивается там, где взорвался космический шаттл Challenger 73. … [+] Через несколько секунд после старта 28 января 1986 года. Все семь астронавтов на борту погибли в результате аварии. Мыс Канаверал, Флорида. | Местоположение: мыс Канаверал, Флорида, США. Архив Бэтмена



В 1986 году шаттл «Челленджер» взорвался через 73 секунды после взлета, на борту которого находилась учительница начальной школы Криста МакОлифф. В то время многие провозгласили конец идеи полета обычных людей, таких как я, в космос. Это была первая попытка НАСА отправить гражданское лицо, и, возможно, последняя, ​​потому что событие, в результате которого погибли семь астронавтов, стало масштабной катастрофой для связей с общественностью.

После распада бывшего Советского Союза в 1990-х годах наконец-то появились хорошие новости о потенциальных гражданских публикациях. Космическая программа России переживает тяжелые времена. Американский предприниматель Space Adventures заключил с Россией соглашение об отправке туристов на Международную космическую станцию ​​на борту ракет “Союз” (по иронии судьбы). Российским космическим работникам снова будут платить, жители Запада испытают незабываемые ощущения, а космические приключения получат солидную комиссию. Это была победа. Полдюжины Турснаутов потратили более 20 миллионов долларов каждый (к сожалению, не из моей лиги) на недельные пикники.

Улица. Льюис – 6 ноября: Дизайнер и пилот SpaceShipOne Берт Рутан обращается к толпе во время … [+] Церемония вручения призов Ansari X в размере 10 миллионов долларов компании Scaled Composites, LLC. 6 ноября 2004 года в Сент-Луисе, штат Миссури. (Фото Стефани С. Корделл / Getty Images) Getty Images



В связи с этой орбитальной программой была небольшая экспериментальная работа, разработанная гением ракетостроения Бертом Рутаном из Мохаве, Калифорния. Он разрабатывал специальный, полностью многоразовый космический корабль для перевозки трех человек без орбиты, то есть туда, где космос начинается в 50 милях от него, изгибаясь и предлагая несколько минут невесомости и изменяющий жизнь вид на Землю. В 2004 году компания Scaled Composites дважды отправляла суборбитальный SpaceShipOne в течение двух недель, выиграв приз Ansari X-Prize в размере 10 миллионов долларов. Этот беспрецедентный подвиг был отмечен британским миллиардером сэром Ричардом Брэнсоном, самим астронавтом и подражающим бизнесменом. Он предполагал, что такой корабль, если его вырастут, может стать средством массового космического туризма в будущем. Он основал Virgin Galactic, чтобы проверить свою идею. VG медленно, но уверенно продвигалась вперед. В 2010 году я был достаточно взволнован, чтобы внести депозит в размере 20 000 долларов в свой день рождения на билет в космос на 200 000 долларов. Это ставит меня в очередь как райдера №610 VG.

Пустыня Мохаве, Калифорния – 1 ноября 2014 г .: детектив осматривает место крушения … [+] Местоположение космического корабля Virgin Galactic в субботу после его крушения 31 октября 2014 года в пустыне Мохаве, Калифорния. (Фото Джины Верацци / Los Angeles Times через Getty Images) Los Angeles Times через Getty Images



Но в 2014 году в результате крушения во время испытательного полета был уничтожен единственный космический корабль VG, SpaceShipTwo, и погиб один из пилотов на борту. Хотя некоторые держатели билетов VG запросили и получили полный возврат средств, я остался неизменным. Я полагал, что эти вещи, хотя и прискорбные, могли произойти во время теста. Ракеты – тяжелая работа.

В конце концов, VG построила новую версию SS2, а в 2019 году отправила в космос своего первого гражданского, Бет Мозес. В июле этого года Брэнсон последовал его примеру, прыгнув на 53,5 мили над Землей, а также достигнув космоса. Конечно, как обладатель билета VG я был рад успеху Брэнсона. Я терпеливо ждал таких новостей более десяти лет. На каждом рейсе VG будет два пилота и шесть пассажиров, поэтому я должен лететь рейсом 102.

Помимо Брэнсона, два миллиардера разработали частный сектор. Основатель Amazon Джефф Безос через свою компанию Blue Origin вылетел в суборбитальное пространство на своей ракете New Shepard всего через девять дней после Брэнсона. Он достиг высоты 66 миль над землей. Безос также планирует продавать билеты потенциальным космическим туристам и говорит, что у него уже есть обязательства на сумму более 100 миллионов долларов. Ожидается, что цены на авиабилеты Безоса будут значительно выше, чем на авиабилеты Брэнсона, которые в настоящее время продаются за 450 000 долларов.

Нью-Мексико, США – 11 июля: сэр Ричард Брэнсон полетел в космос на борту Virgin Galactic, … [+] Полет, который он описал как «незабываемый опыт» на космодроме Америка в Нью-Мексико, США, 11 июля 2021 г. (Фото: Virgin Galactic / Handout / Anadolu Agency через Getty Images) Агентство Anadolu через Getty Images



Другой миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ждет на своем месте. И Брэнсон, и Безос на целые эры опережают правительственные астронавты и припасы, уже отправляющиеся на Международную космическую станцию. Он тоже объявил о планах принять туристов – но в ближайшие годы на орбиту, а также на Луну и Марс. Чтобы сделать то, что делают ракеты Falcon 9, выйти на орбиту, необходимо достичь скорости 17 500 миль в час. Полуорбитальные аппараты Брэнсона и Безоса движутся со скоростью около 3000 миль в час. Но они попали в космос.

Это захватывающее время для профессионального движения в области космоса и космического туризма. С увеличением потока венчурных денег в сектор и появлением все большего числа частных компаний, занимающихся подъемом пассажиров, расходы будут падать, как и в авиационном бизнесе. То, что когда-то было “самолетной группой”, будет вами и мной. Некоторые эксперты даже рассматривают суборбитальные полеты как 45-минутные перелеты, скажем, из Сиднея в Лос-Анджелес – своего рода «Конкорд» на стероидах.

Я завидую сегодняшней молодежи. За разумную сумму денег они воплотят в жизнь мечту, которая воплотилась в жизнь, когда я наблюдал, как Нил и Базз гуляют по луне по телевизору в моем доме Лорел. С последним успехом Брэнсона я тоже надеюсь поехать, но мне нужно подождать еще несколько лет. Хорошо. Это последний пункт в моем списке желаний. Как автор приключений для Forbes, я сделал почти все, включая поездки на Северный и Южный полюсы, восхождение на Маттерхорн, вождение Bugatti со скоростью 253 мили в час, полет на МиГе до 84000 футов со скоростью 2,6 Маха, бла, бла, бла. . Что касается места, я могу потерпеть еще немного. Эй, кто знает, может быть, Том Хэнкс, у которого, по слухам, есть билет VG, сейчас на моем рейсе.

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