Подозреваемый идентифицирован в Осаке, помещения будут проверены

Японская полиция в воскресенье определила 61-летнего мужчину как главного подозреваемого в пожаре, охватившем психиатрическую клинику в восьмиэтажном здании, где он находился пациентом, в результате чего погибли 24 человека, оказавшихся в ловушке внутри.

Правительство также объявило о планах инспектировать десятки тысяч подобных зданий по всей стране. Власти полагают, что огромное количество погибших в здании в центре Осаки в пятницу в значительной степени связано с тем, что пожар вывел из строя единственную аварийную лестницу.

Полиция Осаки, которая расследует дело о пожаре и убийстве, опознала мужчину как Морио Танимото. В полиции заявили, что после спасения из пожара он находится в тяжелом состоянии. Он не был официально арестован или обвинен.

После проверки камер видеонаблюдения и обыска в его доме полиция заявила, что подозревает Танимото в поджоге психиатрической клиники, сообщил Associated Press на условиях анонимности сотрудник следственного отдела полиции префектуры, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ. .

Kyodo News сообщает, что Танимото был рабочим-металлистом на пенсии. Его бывший работодатель на фабрике, где он работал с 2002 по 2010 год, описал его как трудолюбивого и опытного. Он сказал, что ушел, не сказав, что это было. Киодо сказал, что Танимото после окончания средней школы обучался на заводе по производству листового металла своего отца в Осаке, но ушел после того, как его брат занял место и продолжил менять работу.

Некоторые из его соседей, опрошенные местными СМИ, описали его как седого мужчину, который раньше ездил на велосипедах и почти не разговаривал.

Клиника ума и тела Ниси Умеда располагалась на четвертом этаже восьмиэтажного здания в оживленном деловом районе Осаки Китачиничи и была известна своей поддержкой психического здоровья на работе.

В субботу полиция обыскала дом Танимото и нашла карту пациента клиники.

Власти расследуют, как дым заполнил землю так быстро, что жертвы оказались в ловушке. Пожар, который охватил всего 25 квадратных метров (270 квадратных футов) пола возле стойки регистрации, был потушен в течение 30 минут.

В воскресенье министр внутренних дел и коммуникаций Ясуси Канеко, который также отвечает за управление пожарами и стихийными бедствиями, сказал, что он приказал провести общенациональную инспекцию около 30 000 коммерческих зданий трех и более этажей, но только с одной лестницей.

Канеко сказала, что многие из жертв не смогли спастись и погибли, потому что единственная лестница в здание Осаки была недоступна из-за пожара и потеряла выход. По его словам, министерство сформирует комитет экспертов для обсуждения мер безопасности.

Полиция процитировала очевидцев, которые видели мужчину, входящего в клинику с бумажным пакетом, который поставил его на пол рядом с камином рядом со стойкой регистрации и ударил ее ногой. Жидкость разлилась и загорелась, и весь пол был охвачен пламенем и дымом.

По сообщению телеканала NHK TV, камера наблюдения в клинике запечатлела сцену, и мужчина был замечен стоящим у входа, словно блокируя дорогу.

Свидетели и следствие указали, что пострадавшие тяжело дышали и пытались выбраться из клиники. Было обнаружено, что большинство из них потеряли сознание, направляясь в другой конец клиники, но не нашли выхода.

В клинике без внешней лестницы было несколько секций для консультаций и семинаров, расположенных только в одном коридоре, с основным кабинетом в дальнем конце этажа. По словам официальных лиц, ранее в здании не было нарушений правил пожарной безопасности.

Двум посетителям, ставшим свидетелями начала пожара у стойки регистрации, удалось выбежать.

Официальные лица заявили, что первоначально пожарные обнаружили 27 человек с остановкой сердца, в том числе троих, которые были реанимированы. Четвертого выжившего с легкими травмами спустили по воздушной лестнице из окна шестого этажа.

Некоторые клиенты клиники, которые говорили с японскими СМИ, сказали, что клиника была популярна и всегда была переполнена, ожидая до 20 человек, особенно в пятницу, когда для тех, кто собирается вернуться на работу после отпуска по болезни, доступны советы и специальные программы.

К психиатру клиники Котаро Нисидзаве не удалось связаться с тех пор, как вспыхнул пожар.

На выходных жители Осаки принесли цветы, воду в бутылках и консервированные напитки в качестве подношений духам тех, кто покидает здание.

Пожар стал шокирующим напоминанием о нападении на киностудию в Киото в 2019 году, когда злоумышленник ворвался и поджег ее, в результате чего 36 человек погибли и более 30 получили ранения. Авария потрясла Японию и вызвала большое горе у поклонников аниме по всему миру. В 2001 году в результате поджога в токийском развлекательном районе Кабукичо погибли 44 человека — это самый страшный известный случай поджога в стране за последнее время.