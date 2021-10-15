Подозреваемый признался в игре в лук и стрелы в Норвегии

Об этом в пятницу заявил адвокат защиты человека, обвиняемого в убийстве пяти человек и ранении двух других из лука и стрел в небольшом скандинавском городке Конгсберг.
Его адвокат, Фредерик Нойманн, сказал, что 37-летний Эспен Андерсон Браттен, гражданин Дании и местный новообращенный в ислам, «сознается в совершении приписываемых ему действий», добавив, что его клиент также проходит оценку психического здоровья »врачами и медицинскими работниками. . ”
Г-н Браттейн, обвиняемый в убийстве, еще не защитил дело, хотя признал себя виновным. После судебного слушания в пятницу его содержание под стражей было продлено, поскольку следователи продолжали разбирать свои дела после ужасных убийств на этой неделе, которые посеяли страх в этом городе с населением 27000 человек и Это потрясло всю страну.
Власти заявили, что Браттейн был арестован в среду вечером после того, как вошел в супермаркет Coop Extra в Конгсберге и начал стрелять из охотничьего лука в покупателей. Затем он штурмовал улицы, в какой-то момент уклоняясь от полиции и стреляя стрелами в разных направлениях, убив пять человек и ранив двух других.
Власти заявили, что нападение имело признаки «террористического акта», но они еще не указали мотивы нападения. Они также исследуют прошлые события, в которых г-н Браттейн продемонстрировал склонность к насилию.
В прошлом году по просьбе родителей подозреваемый получил судебный запрет на шесть месяцев. Согласно судебным протоколам, его родители вызвали полицию после того, как г-н Браттейн отказался покинуть их дом, угрожал убить своего отца и оставил револьвер Кольта на диване. Г-н Браттейн ранее был осужден за воровство и хранение наркотиков.
«Мы все шокированы произошедшим», – заявила мэр Конгсберга Энн Санд на пресс-конференции в пятницу. «Это трагическое событие, и мы, как общество, должны нести его в течение многих лет».
Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе, вступивший в должность президента Ожидается, что его пост в четверг скоро посетит город.
В центре города в пятницу утром жители прокатили памятник со свечами и цветами в память о жертвах. 75-летняя женщина, попросившая не называть ее имени, назвала убийства трагедией и задалась вопросом, не попал ли Браттейн в бреши в местной системе психического здоровья.
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