Подозреваемый признался в игре в лук и стрелы в Норвегии

Об этом в пятницу заявил адвокат защиты человека, обвиняемого в убийстве пяти человек и ранении двух других из лука и стрел в небольшом скандинавском городке Конгсберг.

Его адвокат, Фредерик Нойманн, сказал, что 37-летний Эспен Андерсон Браттен, гражданин Дании и местный новообращенный в ислам, «сознается в совершении приписываемых ему действий», добавив, что его клиент также проходит оценку психического здоровья »врачами и медицинскими работниками. . ”

Г-н Браттейн, обвиняемый в убийстве, еще не защитил дело, хотя признал себя виновным. После судебного слушания в пятницу его содержание под стражей было продлено, поскольку следователи продолжали разбирать свои дела после ужасных убийств на этой неделе, которые посеяли страх в этом городе с населением 27000 человек и Это потрясло всю страну.

Власти заявили, что Браттейн был арестован в среду вечером после того, как вошел в супермаркет Coop Extra в Конгсберге и начал стрелять из охотничьего лука в покупателей. Затем он штурмовал улицы, в какой-то момент уклоняясь от полиции и стреляя стрелами в разных направлениях, убив пять человек и ранив двух других.