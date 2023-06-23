Подозреваемый российский дипломат занял дипломатическую базу своей страны в Австралии

КАНБЕРРА, Австралия (AP) — Подозреваемый российский дипломат открыто сидит на месте предполагаемого посольства в Москве после того, как правительство Австралии наложило вето на этот план по соображениям безопасности. Премьер-министр Энтони Альбанезе отверг российскую оппозицию, заявив, что «стояние на морозе на лужайке в Канберре не представляет угрозы для нашей национальной безопасности».

На прошлой неделе парламент принял закон о чрезвычайном положении, запрещающий сдавать в аренду в основном пустующую территорию России по соображениям безопасности, поскольку новое посольство будет располагаться слишком близко к зданию парламента.

Мужчина живет на участке в небольшом здании с воскресенья, когда прохожие впервые увидели Федеральную полицию Австралии возле огороженного квартала дипломатического комплекса Ярралумла в Канберре.

В российском посольстве отказались комментировать сообщение австралийской газеты о том, что мужчина, курящий сигарету возле своего дома, был российским дипломатом.

В посольстве также отказались объяснить, почему мужчина находился на месте, написав в электронном письме: «Посольство это не комментирует».

Альбанезе сказал, что проблема будет «решена», но не уточнил, как именно.

«Австралия будет отстаивать наши ценности, мы будем отстаивать нашу национальную безопасность, кто-то, стоящий на морозе на лужайке в Канберре, не представляет угрозы для нашей национальной безопасности», — заявил Альбанезе журналистам во дворе перед своим парламентом. Домашний офис. Температура наружного воздуха в это время составляла 8 градусов по Цельсию (46 градусов по Фаренгейту).

Дэн Ротвелл, эксперт по международному праву в Австралийском национальном университете, сказал, что не имеет смысла оспаривать выдворение России, поскольку она оккупирует территорию.

«То, что они делают, — это дипломатическое неповиновение, чтобы показать свое недовольство действиями правительства Австралии», — сказал Ротвелл.

По словам Ротуэлла, единственная возможность для судебного иска со стороны России — это компенсация от Австралии денег, уже потраченных на строительство и земляные работы.

Россия заявляет, что потратила на это место 5,5 млн долларов с момента его аренды в 2008 году. Завершенные работы включают ограждение и здание по периметру, которое является частью запланированного комплекса из нескольких зданий.

Если человек является дипломатом и задержан полицией, он может потребовать дипломатического иммунитета, а затем быть освобожденным.

Правительство могло объявить его неперсоной, что означает лишение его дипломатической неприкосновенности. У таких людей обычно есть 48 часов, чтобы покинуть Австралию или быть арестованными.

Затем Россия могла бы отправить на его место другого дипломата, сказал Ротвелл, который живет в Ярралумле и в воскресенье наблюдал за полицией у базы.

«Я думаю, что правительству следует избегать подобных ситуаций», — сказал Ротвелл.

Альбанезе не ответил напрямую на вопросы о том, рассматривает ли правительство возможность лишить этого человека дипломатического статуса.

«Мы твердо уверены в том, что проблема будет решена», — сказал Альбанезе.

Альбанезе сказал, что его не беспокоит возможность оспаривания в суде со стороны России.

«Мы действительно поддерживаем закон. В последнее время у России не все в порядке с законом», — сказал Альбанезе, имея в виду российское вторжение в Украину.

Австралийская федеральная полиция не сразу ответила, почему мужчину не увезли за незаконное проникновение.

На прошлой неделе Россия обвинила Австралию в «русофобской истерии» за расторжение договора аренды после ухудшения отношений после начала войны на Украине в прошлом году.

В феврале одна газета сообщила, что Австралия незаметно разоблачила крупную российскую шпионскую сеть, члены которой выдавали себя за дипломатов.

По сообщению Sydney Morning Herald, в шпионской сети участвовали сотрудники посольства и консульства, а также другие оперативники, использующие глубоко прикрытые личности.

Разведывательное управление Министерства обороны Австралии, главное внутреннее шпионское агентство страны, сообщило несколько дней назад, что оно «обнаружило и разрушило крупную шпионскую сеть». ASIO не указала ответственную страну.

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