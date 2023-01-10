Подозревается во «атаке» российских счетов по продаже Бэнкси Украина

Благотворительная организация «Наследие войны» заявила во вторник, что тысячи «враждебных» онлайн-атак, совершенных с российских IP-адресов, были нацелены на онлайн-аукцион гравюр британского граффити-художника Бэнкси, призванный помочь Украине.

Неуловимый уличный художник продает 50 копий нового экранного издания ограниченным тиражом через благотворительную организацию, чтобы собрать деньги для поддержки украинских мирных жителей, пострадавших от конфликта.

Чтобы получить один из отпечатков стоимостью 5000 фунтов стерлингов (6080 долларов США), на которых изображена мышь, скользящая по стенке коробки, украшенной словом «ХРУПКОЕ», сторонники должны зарегистрироваться онлайн в благотворительной организации.

Но в сообщении, размещенном на его веб-сайте, говорится, что он «получил более 1 миллиона запросов (и 3500 враждебных атак с российских IP-адресов), поэтому мы благодарим вас за терпение».

«В настоящее время мы проверяем зарегистрированные заявки и вскоре сообщим успешным кандидатам», — добавила она.

Ранее Бэнкси заявлял, что поддерживает благотворительную организацию, потому что видел, как одна из ее команд «подметала и предоставляла медицинскую помощь, обогреватели, пресную воду и дружелюбное лицо некоторым очень отчаявшимся людям в здании, которое подверглось бомбардировке».

Художник подтвердил, что стоит за семью муралами, появившимися на разрушенных домах Киева в прошлом году.

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