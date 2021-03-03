Подорванные водой мины Норнигаль в России могут быть восстановлены, но неясно, когда

МОСКВА. Знание российского производителя металлов «Норильского никеля» о советских временах могло помочь расчистить некоторые из остановившихся рудников, но два специалиста сказали, что трудно предсказать, сколько времени это займет.

«Норнигель», крупнейший в мире производитель палладия и ведущий производитель никеля, был вынужден 24 февраля приостановить работу на своих Октябрьском и Тимирском рудниках в Сибири.

Компания стоимостью 52 миллиарда долларов, принадлежащая бизнесмену Владимиру Ботанину и производителю алюминия Расселу, привлекла внимание своей производственной безопасностью и окружающей средой в Арктике, крупной утечкой топлива на ее электростанции недалеко от города Норильск и незначительными авариями в 2020 и 2021 годах.

На оба рудника приходится 36% руды Норнигеля, добываемой в России. Во время проходки тоннеля 12 февраля на Октябрьском руднике на глубине 350 метров была обнаружена вода.

Компания заявила, что установит барьер, чтобы предотвратить дальнейшее затопление и справиться с любой скопившейся водой.

Nornickal не раскрывает, сколько времени потребуется, чтобы решить проблему, и какая часть ее добычи полезных ископаемых была остановлена. Во вторник он сказал агентству Рейтер, что делает все возможное, чтобы восстановить шахту как можно скорее.

На этой неделе исполнительный председатель компании ушел в отставку в связи с перестановкой исполнительной власти.

Профессор Кристиан Фолькесторфер, президент Международной ассоциации горнодобывающих вод, сказал, что у Норнигеля есть знания и оборудование для восстановления пострадавших от воды шахт.

Затопление можно предотвратить, бросив бетон или синтетические материалы в зазоры, собранные водой, что упростит отвод воды.

Он сказал, что советский украинский профессор Эрнест Кипко частично открыл и тщательно протестировал этот метод.

Они («Норнигал») могут это исправить, так как вода в тоннеле утекла на глубину 350 метров. Шахта имеет глубину 850 метров, поэтому она будет затоплена », – сказал Волгесторфер.

По его словам, подобные случаи часто происходят на шахтах по всему миру, добавив, что иметь дело с крупной и опытной горнодобывающей компанией – не очень сложный вопрос.

Владимир Склянов, профессор Норильского индустриального университета, сказал Рейтер, что было стандартной практикой создать подземный барьер, а затем обработать любую скопившуюся воду.

Но сроки ремонта зависят от того, насколько сильна подача воды, сказал он.

Также трудно оценить влияние на горнодобывающую деятельность, потому что участки добычи сокращаются.

Район представляет собой постоянную зону на глубине 700 метров. Большая часть руды здесь заморожена, и вода вокруг нее никуда не течет. Но руда разрушается и растворяется во время проходки туннелей.

Такие места, как голые или пористые места в руде, вскрытой во время добычи, также могут быть еще одной причиной увеличения количества воды.