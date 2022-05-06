Подписчики GeForce теперь могут транслировать облачные игры 4K на Windows и Mac

Nvidia объявила о новых льготах для подписчиков уровня RTX 3080 от своего облачного игрового сервиса GeForce Now. Это включает в себя возможность потоковой передачи игр в формате 4K в собственных приложениях для ПК и Mac.

Как было объявлено в своем последнем сообщении в блоге, Nvidia подтвердила, что подписчики RTX 3080 теперь могут транслировать игры в формате 4K и 60 кадров в секунду, играя в игры в родных приложениях GeForce Now как на ПК, так и на Mac. Ранее те подписчики с уровнем членства могли транслировать игры только для клиентов ПК и Mac с разрешением 1440p, в то время как разрешение 4K было эксклюзивным для тех, кто владел телевизором Nvidia Shield.

Nvidia также объявила, что шесть новых Android-смартфонов теперь поддерживают облачные игры с высокой частотой обновления 1080p и 120 Гц; Сюда входят серии Samsung Galaxy S22, такие как S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, а также OnePlus 9 Pro. смартфоны который уже поддерживает эту функцию В серию входят Samsung Galaxy S21 и Google Pixel 6 Pro.

Объявление было сделано менее чем через год после того, как Nvidia объявила о членстве на уровне RTX 3080, которое позволило тем, кто изо всех сил пытался купить карту серии RTX 30 от Nvidia, позволило подписчикам играть в игры с RTX 3080 для ПК без покупки графического процессора.

Тейлор является помощником редактора по технологиям в IGN. Вы можете следить за ней в Твиттере Встроить твит.