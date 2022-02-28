Подписчики PS Now зарегистрируют четыре новые игры для PS4 в марте 2022 года

PS сейчас похоже будет Это почти наверняка будет прекращено В пользу перезагрузки PS Плюс Зарегистрируйтесь, но Sony передает предложения для существующих участников. А состав PS Now в этом месяце действительно беспрецедентен: участники получают совершенно новую, ранее не издававшуюся игру в виде Воин тени 3. Это будет доступно для скачивания и игры до 4 июля 2022 года.

К ней присоединились еще три титула: Крайзис ремастерингИ РелектаИ Куриная полиция: раскрась ее в красный цвет. Мы будем честны с вами, читатели: мы никогда не слышали о последнем, поэтому мы не можем добавить какую-либо дополнительную информацию, кроме дезинформации, представленной в PS Блог. Реликта вроде как торговая точка— Игра-головоломка от первого лица, а Chicken Police — приключение в стиле нуар.

Вам, вероятно, не нужно подробное описание Crysis Remastered: это переиздание шутера Crytek, который на самом деле отлично выглядит и работает как на PS5, так и на PS4. Все четыре игры будут доступны для загрузки и потоковой передачи с 1 марта 2022 года, и следует отметить, что все игры, кроме Shadow Warrior 3, будут «постоянными дополнениями». Как отмечалось недавноВ наши дни это не имеет большого значения, поскольку Sony отказывается от выпусков PS Now без предварительного уведомления.