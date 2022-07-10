Подпишитесь, чтобы читать | финансовые времена

Ознакомьтесь с идеями слияний и поглощений, которые вы больше нигде не найдете



эксклюзивные лопаты

Интеллектуальные данные для выявления рисков и возможностей

Анализировать более широкие тенденции в области слияний и поглощений

Лекс, приостановка бизнеса из-за настройки повестки дня (только Премиум)

Due Diligence, эксклюзивный информационный бюллетень о слияниях и поглощениях (только Premium)