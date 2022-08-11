Подразделение подписывает новое соглашение об оказании помощи военным и правительству США.

картина : Котаку / Единство

Популярный движок видеоигр Unity за последний год получил много негативных отзывов в прессе из-за таких вещей, как Масштабные увольнения И Некоторые действительно ужасные комментарии от его генерального директора. Эта тенденция сохраняется и сегодня, поскольку недавно было объявлено, что компания подписала новый многомиллионный трехлетний контракт с технологической компанией, которая станет «предпочтительным поставщиком 3D-платформы в реальном времени» для правительства США. , различные оборонные агентства и вооруженные силы.

одиночество Это широко используемый движок видеоигр, который часто называют легким, простым в работе и гибким, позволяя независимым разработчикам и крупным студиям создавать игры, которые можно масштабировать на нескольких платформах, таких как Xbox, ПК и Switch. Движок запускает множество игрТакие как Среди нас, V Rising, Call of Duty Mobile, И Кубок. Но эта гибкость и мощность также привлекли внимание людей за пределами игровой индустрии, в том числе компаний, которые помогают создавать симуляторы и другие системы для правительства и вооруженных сил США.

Как было объявлено ранее на этой неделеодиночество — это воспитание ЦАСИ Интернэшнл о том, что компания называет «захватывающей» трехлетней многомиллионной сделкой, которая поможет ей стать «предпочтительной трехмерной платформой реального времени для проектирования будущих систем и программного обеспечения для моделирования в правительстве США».

Если, как и большинство людей, читающих это, вы не знаете, что такое CACI, вот как компания описывает себя на ее сайте:

CACI — это компания с оборотом 6 миллиардов долларов, чья миссия, корпоративные технологии и опыт играют жизненно важную роль в нашей национальной безопасности, защищая наши силы и позволяя нашему правительству оказывать экономически эффективную и высококачественную поддержку всем американцам.

Это очень похоже на то, что подразделение снова заключает сделки, чтобы помочь правительству США и военным развивать технологии, которые могут помочь солдатам, и способность страны вести войны за границей. И хотя некоторые могут быть не против поработать над такой технологией, как мы видели в прошлом году, У нескольких сотрудников подразделения уже была проблема о том, как компания обрабатывает эти сделки. Были отчеты Что некоторые сотрудники работали над частями двигателя, которые принесут пользу подразделению по правительственным и военным контрактам, но разработчики понятия не имели.

Котаку Я связался с Unity по поводу этого последнего контракта и того, как они планируют держать разработчиков игр отдельно или знать о работе военных и государственных контрактов с CACI.