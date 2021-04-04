Глава российского банка Goldman Sachs объявил его лучшим годом за всю историю пандемии, поскольку волатильность фондового рынка и ряд громких российских корпоративных сделок принесли прибыль до рекордно высокого уровня, заявил президент банка в пресс-релизе. Интервью С бизнес-сайтом РБК.

Дмитрий Седов, со-президент Goldman Sachs в России, сказал, что все подразделения банка – инвестиционный банкинг, глобальные рынки и управление активами – сообщили об увеличении бизнеса до 2020 года.

Никаких точных цифр за год не опубликовано, но банк получил рекордную прибыль в размере 756 миллионов рублей (10 миллионов долларов) за первые девять месяцев 2020 года – мизерную долю от его глобальной прибыли в размере 9,5 миллиардов долларов.

Популярный инвестиционный банк считается лидером богатства в более широком финансовом секторе. В России я работал над большинством крупных корпоративных сделок в этом году, в том числе с Озоном на 1 миллиард долларов. Первичное публичное размещение (IPO) на Nasdaq и других многомиллионных сделках с акциями и облигациями, которые включают ЯндексИ «Детский мир», и система АФК.

Его инвестиционно-банковское подразделение также смогло извлечь выгоду из беспрецедентных рыночных колебаний, которые привели к краху фондового рынка в марте, прежде чем он восстановился до рекордных максимумов до конца года.

«Нефтяной шок в марте и апреле привел к высокой волатильности рынка, что позволило увеличить объем торговли акциями, продуктами с фиксированным доходом, иностранной валютой и сырьевыми товарами», – сказал Седов.