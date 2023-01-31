Подробнее о Bluebird 757 смотрите в видео

Технический консультант Bluebird Simulations, который в настоящее время разрабатывает Boeing 757 для Microsoft Flight Simulator, опубликовал короткое видео самолета в его текущем состоянии, чтобы показать уже высокий уровень детализации, который мы ожидаем увидеть в конечном продукте.

Эвиатор, настоящее имя которого Митч. Выложить двухминутное видео На своем канале YouTube он демонстрирует некоторые функции, которые мы можем ожидать. В видео Митч объясняет, что он является коммерческим пилотом Boeing 757 и 767 для Air Canada и работает с Bluebird Simulations в качестве технического консультанта по проекту.

«У многих энтузиастов авиасимуляторов может быть много вопросов и опасений по поводу этого проекта, но я хочу заверить всех, что команда Bluebird — это группа преданных своему делу людей, которые с большой гордостью и страстью воплощают в жизнь Боинг 757», — отметил он. в видео.

На этом неподвижном изображении двигателей видно, что фитинг покрыт грязью и коррозией.

Митч показывает нам некоторые детали, которые уже можно увидеть на двигателях. Текстура выглядит HD, а грязь, коррозия и следы видны на кожухе и вокруг лопастей вентилятора. Митч объясняет, что двигатели (RB211-535E4) могут развивать тягу в 43 500 фунтов, что дает Боингу 757, оснащенному этой конфигурацией двигателя, тяговооруженность 0,341, что делает его самым мощным коммерческим авиалайнером по сравнению с тягой. вес, причём ничего нового.способен превзойти его даже в 2023 году.

Затем Митч переходит к просмотру лопастей пропеллера и вращения двигателя. На картинке мы снова можем видеть видимую грязь, а к текстуре добавились потертости.

Добавление грязи и атмосферных воздействий распространяется на капот двигателя.

Затем мы получаем вид на переднее шасси. Митч объясняет, что, хотя рулежная фара отсутствует, это связано с тем, что Боинг изначально поставлял самолет с рулежной фарой в качестве дополнительной опции, расположенной между колесами. В версии самолета мы можем видеть на видео, что рулежный фонарь не установлен, хотя пока не ясно, будет ли Bluebird Simulation включать его в качестве опции при запуске самолета, как это сделали Fenix ​​Simulations с такими опциями, как тормоз. фанаты.

Боинг 757 поставляется с легким такси в качестве дополнительной опции.

Помимо передней передачи, мы можем видеть наличие панели управления P62. Митч объясняет, что наземные инженеры могут использовать панель для отключения ВСУ в случае пожара. Возможно, сборки здесь не такие впечатляющие, как на двигателях, хотя описание видео ясно дает понять, что то, что мы здесь видим, не обязательно отражает конечный продукт, и мы, как навар, не должны ничего брать из видео. как «последний».

Плата P62 входит в состав Bluebird Simulation Boeing 757. На этой странице системного руководства объясняется, как использовать P62.

Видео заканчивается тем, что Митч говорит нам, что это лишь некоторые из функций, которые можно ожидать от Bluebird Simulations Boeing 757 для Microsoft Flight Simulator, и он будет продолжать публиковать обновления проекта через социальные сети.

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