Подробное руководство и график пресс-конференции для секретаря Джанет Йеллен и Министерства финансов на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка 2023 года.

ВАШИНГТОН. Министр финансов Джанет Л. Йеллен, заместитель министра финансов Уолли Адемо и другие высокопоставленные чиновники министерства финансов будут представлять Соединенные Штаты на весенних встречах 2023 года Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. Она примет участие в дополнительных мероприятиях с понедельника, 10 апреля, по пятницу, 14 апреля, в Вашингтоне, округ Колумбия. Госсекретарь Йеллен также будет представлять Соединенные Штаты на встречах министров финансов и управляющих центральных банков G20 в кулуарах весенних встреч.

Во время весенних совещаний госсекретарь Йеллен будет координировать со своими коллегами проблемы и возможности, стоящие перед мировой экономикой. Госсекретарь Йеллен отметит значительные успехи, такие как Новая экономическая программа МВФ на сумму 15,6 млрд долларов США в Украине и усилия по развитию многосторонних банков развития. Наша первоначальная работа заключается в том, чтобы позволить Всемирному банку предоставить до 50 миллиардов долларов США в виде дополнительных финансовых возможностей в течение следующего десятилетия для борьбы с крайней бедностью, ускорения экономического роста, а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

В течение недели госсекретарь Йеллен будет работать с партнерами по всему миру, чтобы координировать действия по укреплению мировой экономики и решению общих проблем, в том числе связанных с незаконной войной России в Украине, таких как отсутствие продовольственной безопасности и нестабильные цены на энергоносители. Он удвоит свое участие со своими международными партнерами в сотрудничестве, чтобы сделать глобальную финансовую систему более гибкой.

Госсекретарь Йеллен обрисует ключевые шаги в усилиях MDB Evolution по более эффективному решению глобальных проблем, таких как борьба с изменением климата, таким образом, чтобы продвигать действия по борьбе с бедностью. Это включает в себя выдвижение Аджая Банги на пост президента Всемирного банка. Секретарь подтвердит, что вместе новое видение и новое руководство помогут преобразовать Банк, чтобы он лучше соответствовал своей обновленной миссии, высвобождая и мобилизуя дополнительные ресурсы для ее выполнения.

Госсекретарь продолжит настаивать на скоординированной экономической поддержке Украины вместе с нашими партнерами и укажет на важность новой экономической программы МВФ в Украине. Госсекретарь Йеллен также обсудит со своими коллегами в течение недели дальнейшую работу с нашей коалицией, направленную на то, чтобы лишить Россию оборудования и доходов, необходимых ей для продолжения незаконной войны, в том числе путем продолжения наших усилий по борьбе с уклонением от санкций. Госсекретарь расскажет о нашей исторической коалиции санкций, в том числе об ограничении цен, которые способствуют резкому снижению доходов России от энергоносителей — ее самого важного источника финансирования.

В течение недели госсекретарь Йеллен также будет настаивать на скорейшем урегулировании общих рамочных вопросов, таких как Замбия и Гана, для погашения чрезмерной задолженности и стимулирования роста в развивающихся странах. Это также подчеркнет важность завершения обработки долга Шри-Ланки.

В понедельник, 10 апреля, в 14:00 заместитель министра финансов по международным делам Джей Чампу выступит с речью и примет участие в беседе в Брукингском институте. Заместитель госсекретаря Шамбу обсудит приоритеты министерства во время весенних встреч, в том числе укрепление мировой экономики, продвижение развития МБР, поддержку Украины и решение долговых проблем в развивающихся странах. Зарегистрированная пресса может присутствовать.

Во вторник, 11 апреля, в 10:00 госсекретарь Йеллен проведет двустороннюю встречу с министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман, на которой они обсудят общие приоритеты во время председательства Индии в G20, такие как борьба с изменением климата и развитие многосторонних банков развития. Секретарь Йеллен выступит с кратким сообщением, которое будет открыто для предварительно аккредитованных СМИ.

11:30. Госсекретарь Йеллен проведет пресс-конференцию в Министерстве финансов. Там госсекретарь расскажет о своих основных приоритетах на Весенних встречах: укрепление мировой экономики, развитие многосторонних банков развития, в том числе посредством выдвижения Аджая Банги главой Всемирного банка, поддержка сопротивления Украины незаконной войне России и решение проблемы долга. наращивать. Развивающиеся страны. Это мероприятие будет открыто для предварительно утвержденной прессы и будет транслироваться в прямом эфире здесь..

В среду, 12 апреля, в 8:15 госсекретарь Йеллен проведет круглый стол, посвященный развитию МБР, на котором она соберет министров финансов как стран-заемщиков, так и акционеров, чтобы обсудить пути сохранения темпов развития многосторонних банков развития, чтобы лучше соответствовать текущим проблемы. Вступительное слово госсекретаря в начале этой встречи для предварительно утвержденных СМИ будет покрыто дождем.

Затем в 10:15 госсекретарь Йеллен примет участие в круглом столе по глобальному суверенному долгу. Эта встреча будет закрытой для прессы.

Позже в тот же день, в 14:00, госсекретарь Йеллен примет участие в Министерском круглом столе по Украине, где она выступит с замечаниями о важности сохранения совместной экономической поддержки нашей коалицией Украины, чтобы поддержать ее мужественное сопротивление незаконной войне России. Выступление госсекретаря Йеллен будет открыто для прессы, и его можно посмотреть в прямом эфире здесь..

В 16:00 госсекретарь Йеллен примет участие в пленарном заседании Комитета по развитию Всемирного банка, посвященном продвижению мер по развитию многосторонних банков развития для более эффективного решения глобальных проблем, таких как изменение климата, при одновременном достижении основных целей развития.

Вечером госсекретарь Йеллен примет участие в рабочем обеде для министров финансов и управляющих центральными банками G20 (FMCBG). Ужин будет закрытой прессой.

В четверг, 13 апреля, в 8:45 утра госсекретарь Йеллен вместе с генеральным директором корпорации «Вызовы тысячелетия» Элис Олбрайт и министром финансов Индонезии Шри Муляни подпишет хартию, предусматривающую финансирование Индонезийской программы партнерства в области энергетического перехода (JETP), а также поддержку. Для улучшения инфраструктуры, расширения доступа к финансированию и расширения экономических прав и возможностей женщин. Это мероприятие будет открыто для предварительно одобренных СМИ.

В 13:45 госсекретарь Йеллен проведет двустороннюю встречу с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Министерстве финансов. После этого госсекретарь Йеллен и премьер-министр Шмихолл выступят с краткими заявлениями для прессы. Эти остатки будут открыты для ранее одобренных сред.

Затем, в 15:00, госсекретарь Йеллен проведет в Министерстве финансов встречу пяти министров финансов — Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США. Это будет первая личная встреча группы, которая будет способствовать развитию совместных усилий в области экономической безопасности.

В пятницу, 14 апреля, в 10:30 госсекретарь Йеллен проведет двустороннюю встречу с Европейским комиссаром по экономике Паоло Джентилони и Европейским комиссаром по финансовым услугам, финансовой стабильности и Союзу рынков капитала Мередом МакГиннессом. Встреча будет закрытой для прессы.

Затем в 11:30 госсекретарь Йеллен проведет двустороннюю встречу с министром экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. Встреча будет закрытой для прессы.

В 15:30 госсекретарь Йеллен проведет встречу один на один с управляющим Банка Англии Эндрю Бейли.

16:45 Госсекретарь Йеллен примет участие в совещании министров финансов по борьбе с изменением климата. Встреча будет закрытой для прессы.

Секретарь Йеллен, заместитель госсекретаря Адейимо и другие высокопоставленные чиновники Министерства финансов также примут участие в других закрытых пресс-конференциях и двусторонних встречах в кулуарах Весенних совещаний.

###