Согласно новому анализу, с момента начала последнего вторжения в феврале российские военные повредили, уничтожили или взяли под контроль почти 16% украинских зернохранилищ.

Это означает, что каждый шестой украинский запас пшеницы, ячменя, подсолнечника и других основных продуктов питания мог бы обеспечить значительную часть мира до недавнего вторжения России.

«Если украинским аграриям не хватит хранилищ для посева озимой пшеницы, мы увидим Нехватка продовольствия с глобальными последствиямиОб этом 16 сентября в Центре иностранной прессы в Вашингтоне заявил исполнительный директор Йельской лаборатории гуманитарных исследований (HRL) Натаниэль Рэймонд.

Он отметил, что даже незначительное повреждение силоса для зерна поставит под угрозу хранение урожая.

отчет, Инфраструктура хранения урожая в Украине: оценка воздействия после вторженияЙельский университет является частью усилий по поддержке Обсерватории конфликтов HRL, которая документирует доказательства военных зверств, совершенных Россией, включая возможные преступления на Украине.

Последние свидетельства вымирания

Открытие того, что война России ослабила возможности хранения урожая в Украине, является последним свидетельством того, что война президента России Владимира Путина угрожает миллионам людей во всем мире глобальным продовольственным кризисом.

Война России опустошила украинские фермы и заблокировала экспорт основного поставщика продовольствия в Украину. По данным Всемирной продовольственной программы, 345 миллионов человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия 50 миллионов человек во всем мире и в 45 странах находятся на грани голода.

С февраля Соединенные Штаты предоставили чрезвычайную помощь в области продовольственной безопасности на сумму 5,7 миллиарда долларов по всему миру, в том числе африканским странам, страдающим от крайнего голода и недоедания.

Новый анализ ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины после вторжения 24 февраля:

Повреждено или уничтожено не менее 75 зернохранилищ – примерно 5,36% вместимости Украины.

Из 75 поврежденных объектов 60 или 80% находятся вблизи портов или важных железных дорог.

По состоянию на июль Россия и силы ее коалиции контролировали примерно 10,7% зернохранилищ Украины.

Авторы исследования заявили, что умышленное или неизбирательное нападение на хранилища урожая может считаться военным преступлением в соответствии с международным правом.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в заявлении от 15 сентября: «Последствия российской агрессии звучит далеко за пределами Европы, в настоящее время влияющих на здоровье и благополучие миллионов людей во всем мире. Он отметил значительный скачок цен на пшеницу.

«Соединенные Штаты будут твердо стоять на стороне Украины, защищая независимость Украины на благо своего народа и людей во всем мире, которые зависят от урожая с сельскохозяйственных угодий Украины», — сказал Прайс.