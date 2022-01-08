Подробности и скриншоты Eurotruck Simulator 2 Heart of Russia

Раскрывает последнее обновление Steam для программного обеспечения SCS. Симулятор Еврогрузовика 2 Старые и современные дороги DLC Сердце России.

В паре Почта Программное обеспечение SCS описывает исследования и проектирование будущих российских дорог Симулятор Еврогрузовика 2 DLC. «На начальном этапе исследования «Сердца России за Балтийским морем» многие из дорог, выделенных для дорожной сети этого DLC, были очень старыми и хорошо использовались».

Он продолжает: «Однако с тех пор местные источники карт были обновлены, что позволило нам внести некоторые недавние изменения, которые мы практически скопировали, чтобы создать более современную дорожную сеть».

В этом посте есть несколько скриншотов DLC «Сердце России», на которых показаны очень детализированные дороги с признаками прошлой постройки и стареющими трещинами.

Наши команды также по-новому подошли к дорожным объектам в DLC «Сердце России», таким как мосты, рельсы и барьеры; Большой и плотный. Дорожные знаки для наших команд также получают особое внимание, потому что в России они бывают разных видов. Помимо стандартных дорожных знаков на столбах, мы столкнулись с новыми проблемами, такими как подвесные знаки, динамическая сигнализация, новые горизонтальные знаки, уникальные железнодорожные переезды и многое другое.

Симулятор Еврогрузовика 2 Игроки могут быть уверены, что они изучат некоторые другие сельские аспекты дорожной сети России. «Наши команды сосредоточены на улучшении соотношения между местными дорогами и автомагистралями», — говорится в сообщении. Поскольку малые дороги составляют большую часть дорожной сети в России, водителей часто можно встретить на местных дорогах, а не на шоссе. Вы также можете ожидать некоторые грунтовые дороги! Будьте осторожны, так как эти сложные дороги часто используются местным транспортом.

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