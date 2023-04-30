Подробно все, что мы знаем о сезоне Destiny 2 (без утечек)

тарзанка

Осталось меньше месяца до выхода 21-го сезона Destiny 2, сезона, о котором они говорили, по крайней мере, немного больше, чем обычно, по крайней мере, давая нам название заранее и анонсируя несколько вещей, связанных с предстоящим. изменения. Плюс в игре есть подсказки о том, где это может произойти.

Да, я знаю, что в этом сезоне было много утечек. Я не читал, если не считать некоторых реализаций и баффов странных вещей. Но нет ничего официального о месте и сюжете, поэтому я говорю здесь только об известной информации и внутриигровых подсказках.

Может быть, на Титане без купола Слушай, это звучит довольно очевидно. В конце миссии Winterbite появляется сообщение о том, что мы скоро вернемся на Титан. В нем говорится: «Срочно: Сатурн VI содержит жизненно важную информацию. Станьте свидетелем врага на Титане. Если он еще жив, сохранение важнее всего. Не теряйте времени зря».

Теория состоит в том, что «врагом Свидетеля» может быть гигантское морское чудовище, скрывающееся прямо под поверхностью, о котором у нас нет достоверной информации. Это другой бог клеточных червей? Ахамкара? еще одна вещь? Я думаю, что мы так же близки к возвращению Титана, как и к возвращению покинутого Левиафана. Старая и довольно молодая область была каким-то образом изменена, но не навсегда из-за ее сезонного содержания и, вероятно, исчезнет с окончательной фигурой, как это сделал Левиафан. Я не знаю, повторит ли она старую песенную забастовку саватона в измененном виде.

тарзанка

Может Слоан вернулась — Мы сосредоточились на вексах как части Lightfall и увидели возвращение старого врага Ашера Мира, теперь интегрированного в сеть вексов. Теперь я подозреваю, что Слоан, скорее всего, снова появится, старый продавец Титанов, которого в последний раз видели там полным Убийцей Судьбы в Улье, решив остаться, а не эвакуироваться. Это не было подтверждено, но кажется очень разумным предположением. Либо мы найдем ее еще живой и сражающейся, либо найдем ее мертвое тело.

взято / сфокусировать ячейку — Возможно, вы помните, как впервые услышали «Глубину» в «Судьбе» во время знаменитого квеста «Шепот червя». Это был клеточный бог Зол, разговаривавший с нами в то время, и эта миссия была полна миссий. Так что имеет смысл, что мы можем увидеть много Одержимых, наряду со старым врагом, который был на Титане, Ульем. Чего я не знаю, так это того, как именно они изменят пространство. Слишком много вредителей? Я думаю, мы увидим.

вуаль квест — в ответ на жалобы на то, что The Veil от Lightfall немного не в себе также Неоднозначно, у Bungie есть открыть Предстоит квест, чтобы узнать больше о завесе посредством исследования Осириса и коллективных данных Иштар. Мы знаем, что эта миссия вознаградит нас не только информацией, но и «пропавшей» гранатой, которая появилась в рекламном арте Lightfall, но не в самом дополнении. Это легендарно. Я думаю, что в арте также был пробитый бомбардировщик, но мы ничего не слышали об этом.

тарзанка

Кроме того, будет бонус, который является новым аспектом для каждого класса, поэтому у нас есть более двух для каждого класса. Гиганты получают Flechette Storm, Hunters — Threaded Spectre, а Warlock — The Wanderer. Для меня это звучит как что-то с Unraveling Rounds для Титана, что-то связанное с ближним боем Threaded Spike или, может быть, просто Super Hunter для Threaded Spectre. Ведьмы… заставили маленького жилистого приятеля гулять с вами? Не уверен, это только догадки.

Большая емкость и странные изменения — если вы не углубляетесь в утечки, пока что мы проливаем свет на детали здесь, за исключением некоторых недавно объявленных баффов Strand, которые специально помогают Охотнику. На следующей неделе должен быть очень способный блог с подробным описанием изменений. Мы также получим новый круг причудливых поклонников, и мы, вероятно, свяжем некоторых из них с ключевыми словами подкатегории 3.0, больше, чем мы уже видели. Bungie заявила, что продолжит делать это и в будущем.

Новое подземелье — Он по расписанию. Насколько я вижу, у нас нет никаких внутриигровых подсказок на этот счет, и эти подсказки обычно хранятся в строжайшей тайне до релиза. Неясно, происходит ли это на Титане или где-то еще, но последние два подземелья уже связаны с сезонной историей, даже если они являются отдельными локациями.

Я думаю, что это большая часть того, что мы знаем. Я полагаю, что со временем я смогу добавить к этому больше, и на этой неделе должно появиться изрядное количество информации о песочнице, если не сказать больше.

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