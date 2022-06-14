Подсанкционный Кремль организует мероприятия «Русского Давоса», лишенные финансовой элиты

(Рейтер) — Россия в течение многих лет принимала мировых лидеров и бизнес-гигантов на своем ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но на этот раз российский «Давос» мало увидит представителей мировой финансовой элиты, поскольку Москва изолирована санкциями за свои действия в Украине. .

На этой неделе, чтобы наверстать упущенное присутствие, олицетворяющее экономическую мощь и звездную пыль Запада, Россия уделяет внимание более мелким игрокам или таким странам, как Китай — вторая по величине экономика в мире — которые не присоединились к санкциям.

«Иностранные инвесторы — это не только США и Евросоюз», — заявил во вторник журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, имея в виду Ближний Восток и Азию.

«Такие инвесторы и предприниматели заинтересованы и будут активно участвовать в форуме».

Кремль учредил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 1994 году для привлечения иностранных инвестиций, обсуждения экономической политики и создания имиджа того, что он открыт для бизнеса после падения советского коммунистического режима.

Россия давно сравнивает ПМЭФ со Всемирным экономическим форумом, ежегодным мероприятием для мировых деятелей, которое проводится на швейцарском альпийском курорте Давос для обсуждения мировых проблем.

Теперь, когда западные лидеры сторонятся России, давний президент Владимир Путин больше не будет проводить традиционные встречи с политическим движением, рокерами и высокопоставленными лицами из США и Европы.

В хронике, опубликованной 15-18 июня (ПМЭФ), не было имен американских и европейских компаний или их руководителей, что отражает опасения возмездия в рамках самого всеобъемлющего режима санкций, когда-либо наложенного на великую державу.

Не включены даже компании, выжившие в России, несмотря на отток западных инвесторов.

За одним исключением в отсутствие высокопоставленных представителей Запада президент Американской торговой палаты в России проведет в четверг со своими французскими и итальянскими коллегами сессию под названием «Западные инвесторы в России: новая реальность».

История продолжается

токсичные отношения

Отношения России с Западом стали ядовитыми после того, как 24 февраля она отправила бронетанковые войска на Украину в рамках так называемой «специальной военной операции» по устранению угроз своей безопасности. Украина и ее западные покровители называют действия России ничем не спровоцированным захватом земель.

Так что в этом году ПМЭФ будет выглядеть и ощущаться совсем по-другому.

Расстелив красную ковровую дорожку для таких людей, как тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель, бывший глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, Ллойд Бланкфейн из Goldman Sachs, Викрам Пандит из Citi и Рекс Тиллерсон из ExxonMobil, Россия будет выставлять самые высокие счета. на этой неделе главам государств. Союзные страны Казахстан и Армения.

В то время как иностранные компании списывают миллиарды своих когда-то многообещающих российских инвестиций, местные компании и банки спешат завладеть оставленными ими предприятиями.

Андрей Костин, генеральный директор банка ВТБ, второго по величине банка в России, заявил РБК Business daily: «Санкции носят долгосрочный характер. Глобализация закончилась, как и прежде». «Мир, скорее всего, снова будет жестко разделен на «мы» и «они».

Новые возможности в новом мире

В прошлые годы сессии ПМЭФ были посвящены инвестиционно-ориентированным темам, таким как приватизация в Москве, первичное публичное размещение акций (IPO) и образование за рубежом для россиян.

Официальное название ПМЭФ в этом году — «Новые возможности в новом мире». Темы сессий включают новые возможности для экономического роста России, улучшение торговли с пятью незападными державами БРИКС и будущее финансового сектора России, находящегося под санкциями.

Еще одна сессия — «Новая форма международного сотрудничества: как будут производиться платежи?» Речь идет об исключении России из глобальной платежной системы SWIFT и ее стремлении обойти эмбарго, потребовав оплаты за экспорт газа в рублях. В нем примут участие представители Кубы и Венесуэлы, союзников России, Турции и Египта, которые также отказались от санкций.

Будет сессия «Фейковые новости» — дискуссия с участием государственных СМИ, Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел, поскольку Москва ведет информационную войну с Западом, чтобы сформировать восприятие событий в Украине.

«За последние полгода изменилось все — от планов управления бизнесом и инвестиционных приоритетов до потребностей людей и проблем, которые нужно решать», — говорится в итогах сессии ПМЭФ.

Другими странами, которые направляют официальных лиц для участия или выступления там по видеосвязи, являются Китай, Беларусь, Центральноафриканская Республика, Индия, Иран, Никарагуа, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным российского государственного телевидения, несмотря на санкции, в нем примут участие бизнесмены примерно из 130 стран мира.

Некоторые участники форума просили не указывать имена работодателей на их бейджах, сообщает РБК со ссылкой на государственную компанию-организатора форума «Росгонкресс».

«Деньги сейчас как никогда любят тишину, — сказал Денис Денисов, глава российского отделения международной консалтинговой компании EM.

«Люди не хотят говорить о своих действиях в свете ПМЭФ или о предпринимаемых ими антикризисных мерах, потому что боятся личных наказаний… и риска прямых и вторичных санкций за свои действия».

(1 доллар = 57,4500 руб.)

(Отчетность агентства Reuters; редакция Марка Хайнриха)