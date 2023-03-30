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«Подстрекатели» Аффлека-Дэймона среди множества кадров, снятых в Массачусетсе.

30 марта, 2023
Apollinariya Soloveva

с Пекарня Bova’s в Бостоне закрылась на прошлой неделе. В связи со съемками нового фильма с Кейси Аффлек и Мэттом Дэймоном в главных ролях некоторые могут задаться вопросом, насколько часто это происходит в штате Бэй. Какие еще места в Массачусетсе недавно использовались для киноэкранов?

снимать Бову, WCVB-ТВ На своем сайте она заявляет, что фильм называется «Провокаторы». Это проект Apple Original Films, который продюсируют Деймон и Бен Аффлек (старший брат Кейси) через их продюсерскую компанию Artists Equity.

На самом деле, многие фильмы были сняты в Массачусетсе на протяжении многих лет, и связь с Голливудом, кажется, никогда не ослабевает.

Вот несколько недавних примеров:

«Не ищи», 2021 г.

Этот фильм с Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип в главных ролях снимался в Олстоне, Эттлборо, Бостоне, Броктоне, Кантоне, Чикопи, Фолл-Ривер, Фрамингеме, Северном Эттлборо, Нортоне, Солсбери, Уэймуте и Вустере. Веб-сайт MA Film Office.

IMDb Обратите внимание, что конкретные места включают военный корабль США « Массачусетс» в бухте линкоров в Фолл-Ривер; изысканные вина и спиртные напитки Криса Гаспарро в Северном Эттлборо; и Уитон-колледж в Нортоне. Бывшая база военно-морских сил Уэймут служила местом съемок.

Агитаторы:Бар Куинси — следующая остановка для фильма Мэтта Дэймона «Кейси Аффлек».

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