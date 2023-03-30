«Подстрекатели» Аффлека-Дэймона среди множества кадров, снятых в Массачусетсе.

с Пекарня Bova’s в Бостоне закрылась на прошлой неделе. В связи со съемками нового фильма с Кейси Аффлек и Мэттом Дэймоном в главных ролях некоторые могут задаться вопросом, насколько часто это происходит в штате Бэй. Какие еще места в Массачусетсе недавно использовались для киноэкранов?

снимать Бову, WCVB-ТВ На своем сайте она заявляет, что фильм называется «Провокаторы». Это проект Apple Original Films, который продюсируют Деймон и Бен Аффлек (старший брат Кейси) через их продюсерскую компанию Artists Equity.

На самом деле, многие фильмы были сняты в Массачусетсе на протяжении многих лет, и связь с Голливудом, кажется, никогда не ослабевает.

Вот несколько недавних примеров:

«Не ищи», 2021 г.

Этот фильм с Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип в главных ролях снимался в Олстоне, Эттлборо, Бостоне, Броктоне, Кантоне, Чикопи, Фолл-Ривер, Фрамингеме, Северном Эттлборо, Нортоне, Солсбери, Уэймуте и Вустере. Веб-сайт MA Film Office.

IMDb Обратите внимание, что конкретные места включают военный корабль США « Массачусетс» в бухте линкоров в Фолл-Ривер; изысканные вина и спиртные напитки Криса Гаспарро в Северном Эттлборо; и Уитон-колледж в Нортоне. Бывшая база военно-морских сил Уэймут служила местом съемок.

Агитаторы:Бар Куинси — следующая остановка для фильма Мэтта Дэймона «Кейси Аффлек».

Фильм о невежестве людей, когда дело доходит до того, что астероид вот-вот упадет на Землю.

Salem’s Lot, новое издание — почти

чтобы переделать это Король Стефан Классическая железнодорожная тропа Брюса Фримена к вампирам в Вестфорде является одним из мест съемок.

По ее словам, другие сцены снимались в Ипсвиче и Стоу, а также в доме на Черч-стрит в Клинтоне. IMDb.

«Мой дух», 2022 г.

В этом музыкальном праздничном фильме снялись Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс.

Согласно IMDb, одним из мест, показанных в этом фильме, является парк Фан-Пир в районе Морского порта Бостона, где нынешние персонажи и Кимберли идут на свое первое свидание.

в Веб-сайт Также упоминается, что Boston Park Plaza использовался в качестве отеля «Копперфилд» в фильме. Другие места съемок включают отель Fairmont Copley Plaza и больницу Карни в Дорчестере.

Рвение — это часть рассказа Чарльза Диккенса. «Рождественская песнь».

На большом экране:50 фильмов, снятых в Массачусетсе

Свободный парень 2021

Комедия Райана Рейнольдса снималась в парке Фан-Пир в Бостоне, в Банке Фрамингема на Конкорд-стрит, в Ривер-Бич и на площади Свободы в Бостоне. IMDb.

В сюжете участвует человек, который застрял в видеоигре.

«Хэллоуин Хьюби», 2020 г.

Комедия Адама Сэндлера, выпущенная для Netflix, была снята на Mendon Twin Drive-In, кладбище в Хоупдейле и других случайных местах в Салеме, Глостере и Беверли. IMDb рекламодатель.

Достать ножи, 2019

В главных ролях Дэниел Крейг, Крис Эванс и Ана де Армас, «Из Садбери», снятый в особняке Эймса в государственном парке Бордерленд в Истоне; Дома в Южном Гамильтоне и Линкольне. Государственная больница Медфилд. и других местах в Мальборо, Уолтеме и Мейнарде, согласно IMDb.

«Папин дом 2», 2017 г.

Эта комедия о мачехе с участием Марка Уолберга, Уилла Феррелла, Джона Литгоу и Мела Гибсона снималась в Эр, Бостоне, Кембридже, Клинтоне, Конкорде, Фрамингеме, Грейт-Баррингтоне, Хингхэме, Хадсоне, Лоуренсе, Линкольне, Манчестере — о маршруте -море, Плимут, Куинси, Уэлсли и Уэстфорд, согласно Веб-сайт MA Film Office.

Конкретные места, использованные в фильме, включают подготовительную школу Фрамингема; парк Макономо в Манчестере у моря; магазин EA Davis в Уэлсли; Магазин под открытым небом Cabela в горнолыжной зоне Westford Hudson and Nashoba Valley.

«Эквалайзер 2», 2018 г.

Этот боевик от Дензела Вашингтона о мягкосердечном наемном убийце, который имеет дело с русскими мафиози, снимается в Бостоне, Бруклине, Девенсе, Даксбери, Фрамингеме, Ганновере, Лейне, Маршфилде и Рэндольфе. Веб-сайт MA Film Office.

Включить указанные местоположения Мост Паудер-Пойнт в ДаксбериПарк Ларца Андерсона в Бруклине, Станция Charles/MGH MBTA и Башня Брант Рок в Маршфилде.

День патриота – 2016

В этом фильме, основанном на теракте на Бостонском марафоне в 2013 году, снимались Марк Уолберг, Дж. К. Симмонс и Кевин Бейкон.

Согласно IMDb, места съемок включают Массачусетский Институт Технологий В Кембридже, ресторан Dunkin’ Donuts в Уотертауне, Розен Холл в колледже Ласелла в ньютоне, Колледж Эммануэля в Бостоне, ресторан Malden’s China Garden, Симмонс-колледж и ныне закрытую таверну Doyles Tavern на Ямайка-Плейн.

Согласно Веб-сайт MA Film OfficeСъемки также проходили во Фрамингеме, Хопкинтоне, Молдене, Натике, Ньютоне, Пибоди, Куинси, Рокленде, Сомервилле, Уэймуте и Вобурне.