Под вопросом двузначный рост, поскольку ограничения влияют на экономическую активность

В связи с тем, что все больше штатов вводят ограничения, чтобы предотвратить появление новых инфекций в напряженной системе здравоохранения и сбои в программе вакцинации, экономисты прогнозируют серьезные риски ухудшения оценок роста на 22 финансовый год.

Экономическая активность ускорилась в последние месяцы после того, как страна погрузилась в самую глубокую рецессию за более чем 40 лет, но удовлетворение вирусом и неуместная эйфория по поводу вакцин ставят под угрозу с трудом достигнутые успехи. Когда правительство сняло все ограничения на массовые собрания, люди массово собирались без защиты на религиозных церемониях, политических собраниях и свадьбах, что спровоцировало вторую, более серьезную волну инфекций.

Всемирный банк теперь ожидает, что экономика Индии вырастет в этом году в широком диапазоне от 7,5% до 12,5%, подтверждая неопределенность в отношении перспектив роста страны.

Негативное влияние кризиса, скорее всего, будет сосредоточено в течение трех месяцев до 30 июня, – сказал Др. К. Шривастава, старший советник по политике в EY India. К тому времени Шривастава ожидает, что частота вакцинации превысит частоту распространения инфекции, что снизит ее тяжесть.

Посмотреть полную картину В связи с тем, что все больше штатов вводят ограничения, чтобы предотвратить появление новых инфекций в напряженной системе здравоохранения и сбои в программе вакцинации, экономисты прогнозируют серьезные риски ухудшения оценок роста на 22 финансовый год.

«В первом квартале ожидалось существенное базовое воздействие с прогнозируемыми темпами роста выше 20%. Возможно, их придется пересмотреть в сторону понижения. Это, возможно, придется снизить на 1 процентный пункт с 10,5%, оцененных Резервным банком Индии. на 22 финансовый год “.

По состоянию на 15 апреля Индия предоставила 117 миллионов доз вакцин, что является самой большой дозой после США и Китая, но с учетом ее населения, превышающего миллиард, этого количества едва ли достаточно.

Поскольку несколько штатов столкнулись с нехваткой вакцины, правительство разрешило импорт российской вакцины Sputnik V и согласилось ускорить получение разрешений на вакцины, чтобы ускорить вакцинацию в стране.

Д.К. Джоши, главный экономист Crisil Ltd, сказал, что вторая волна представляет явную угрозу для двузначной оценки роста на 22 финансовый год. На данный момент мы прогнозируем рост на 11%, и есть риск снижения. Подождем дополнительной информации, чтобы оценить степень воздействия. Это неопределенная среда, и в настоящее время трудно дать количественную оценку воздействия “.

В Индии зарегистрирован самый быстрый 1 миллион случаев заболевания всего за шесть дней, увеличившись с 13 миллионов до 14 миллионов, при этом количество ежедневных инфекций превысило 200 000 за второй день в четверг. Махараштра, Дели, Пенджаб и Карнатака несут на себе основную тяжесть пандемии и уже испытывают нехватку инфраструктуры здравоохранения и оборудования, от кислорода до аппаратов ИВЛ.

Кунал Кондо, индийский экономист Société Générale, сказал, что он привязал темпы роста к 9,5% на 22 финансовый год до второй волны, учитывая, что вирус вернулся, чтобы отомстить во многих частях мира. «На данный момент нас устраивает текущий прогноз, но степень роста нас удивила», – сказал он.

Fitch Solutions заявило в пятницу, что, несмотря на многие реформы здравоохранения, Индия по-прежнему находится в плохом положении, чтобы справиться с быстрым распространением вируса. «Продолжающаяся нехватка медицинского финансирования и инфраструктуры здравоохранения иллюстрирует наше мнение о том, что эпидемия, вероятно, усугубится в Индии, если не будет должным образом сдерживаться. С 8,5 больничными койками на 10 000 жителей и 8 врачами на 10 000, сектор здравоохранения в стране не работает. подготовлены к такому кризису “.

Локальные запреты в стиле Махараштры могут стать неизбежными для многих штатов. Добавьте к этим сообщениям о нехватке вакцин, и ситуация станет безрадостной. Это означает, что открытость может занять больше времени и путь к реальному выздоровлению может простираться дальше “.

Адити Наяр, главный экономист ICRA Ratings, сказал, что в первой половине 22 финансового года может произойти некоторая потеря спроса, особенно в секторах с высокой степенью связи, и некоторый спрос сместился с первой половины на вторую половину 22 финансового года. теперь ожидайте его роста. ВВП Индии увеличился на 10-10,5% в 22 финансовом году с 10-11% ранее. Она объяснила, что основные риски ухудшения наших ожиданий заключаются в продолжении этой волны травм и продлении ограничений, введенных до сих пор.

Некоторые экономисты обязательно будут придерживаться своих прогнозов роста выше 10%, ожидая более подробной информации, прежде чем пересматривать свои оценки. Сумия Канти Гош, главный экономический советник группы, Государственный банк Индии, заявила, что пока не будет пересматривать свой прогноз роста на 11%. «Замедление экономики Махараштры может повлиять на некоторые отрасли больше … Мы считаем, что секторы, включая электричество, транспортные средства, транспорт, электронную и бытовую технику, пострадают больше всего», – добавил он.