Под давлением в Москве погиб один человек, Россия признала пропавшими без вести 27 человек | Новости войны России и Украины

Больше недели понадобилось российским военным, чтобы признать, что один военнослужащий погиб и более двух десятков пропали без вести после затопления главного корабля «Москва» на Черноморском флоте, опоре Украины.

После того, как семья начала активно разыскивать своих сыновей, вернувшихся домой с работы на корабле, родственники стали поднимать острые вопросы по поводу первоначального сообщения России о выселении всего экипажа.

В заявлении Минобороны России в пятницу говорится, что на прошлой неделе в результате пожара в Москве погиб моряк, 27 человек пропали без вести и 396 эвакуированы. Министерство не дало никаких объяснений предыдущим заявлениям о том, что весь экипаж смог спастись до того, как корабль затонул.

Потеря «Москвы», одного из трех ракетных кораблей ВМФ России, была окутана тайной с тех пор, как о ней впервые было объявлено 14 апреля. Украина заявила, что судно было поражено ракетами. Минобороны России не признало нападение, и после взрыва взрывчатки корабль загорелся, причинив серьезные повреждения.

В Москве утверждали, что судно находится на плаву и его буксируют в порт, а через несколько часов признали, что оно затонуло во время шторма. Никаких фотографий корабля или снимков спасательной операции обнаружено не было.

Спустя несколько дней российские военные опубликовали небольшой и по большей части немой видеоролик, на котором видно, что ряды моряков якобы идут из Москвы в крымский город Севастополь. Кадры не давали ясности относительно того, сколько моряков на самом деле удалось благополучно эвакуировать.

«Наглая и гнусная ложь»

Вскоре посыпались вопросы. Эмоциональный пост Дмитрия Шрайберта в социальной сети, в котором он обвиняет своего сына, работавшего поваром в Москве, в исчезновении, быстро стал вирусным.

Военные заявили: «Все сотрудники были уволены. Это ложь! Наглая и гнусная ложь!», — написал проживающий в Крыму Шрайбертс 17 апреля, через три дня после кораблекрушения, в популярной российской социальной сети «ВКонтакте».

«Сын мой, вынужденный, как сказали мне командиры корабля «Москва», не числится в списках раненых и погибших, а числится в списках пропавших без вести… Друзья, пропал без вести в открытом море? !»

Подобные сообщения быстро последовали из других регионов России. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс обнаружило сообщения в социальных сетях о поиске как минимум 13 молодых людей, которые работали в Москве, и их семьи не смогли их найти.

Одна женщина поговорила с AP анонимно, потому что опасалась за безопасность своего сына. Он сказал, что его сын был подневольным работником и находился в Москве несколько месяцев, прежде чем в начале февраля ему сказали, что он уезжает на корабельную подготовку. После этого она потеряла с ним связь на несколько недель.

Новости об оккупации Украины Россией встревожили его, и он начал каждый день читать новости в Интернете и социальных сетях. В последний раз они разговаривали по телефону в середине марта. Он был на борту, но не сказал, где именно.

Она не начинала его искать до того дня, когда узнала о проблеме на корабле «Москва», поскольку в официальных сообщениях Министерства обороны говорилось, что экипаж эвакуирован. Но никто не звонил и не писал ей о местонахождении сына, и она начала жаловаться.

Звонки различным военным и телефоны доверия сначала были ей недоступны, но она продолжила. Звонок, который она сделала по дороге в продуктовый магазин, принес мрачные новости — ее сын числился пропавшим без вести, и у него не было шансов выжить в холодной воде.

«Я сказал, но вы сказали, что вы все спасены, а он сказал: «У меня только списки». Я сказал: «Что ты делаешь?!» «Я волновался на автобусной остановке [where I was standing], мне казалось, что я ускользаю из-под ног. Я начинаю дрожать».

Сообщения Кремля о гибели корабля и судьбе экипажа следуют исторической схеме: Россия часто получает плохие новости с небольшим количеством мирных сообщений, опровержений или жертв. Предыдущие примеры включают аварию на Чернобыльской АЭС в Украине в 1986 году, гибель атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море в 2000 году и чеченскую войну 1994–1996 годов.

Политические футы

Счета семей не могли быть проверены независимо, но российские власти часто их опровергали.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев и обратился с вопросом к Министерству обороны, когда AP спросило о семьях, оспаривающих официальные сообщения об эвакуации моряков во время одной из его ежедневных телефонных конференций с журналистами.

По состоянию на пятницу 27 человек пропали без вести, а один погиб, но Минобороны не ответило на запрос о комментариях. Однако министерство еще не признало нападение на корабль.

Политолог Аббас Калямов говорит, что затопление в Москве стало серьезным политическим ударом по президенту Владимиру Путину не из-за протестов семьи, а потому, что это наносит ущерб репутации Путина как военной мощи.

«Эта характеристика сейчас подвергается нападкам, потому что сейчас речь идет об уничтожении ВМФ», — сказал Калямов. Но трагедия семей подчеркивает, что «российским властям нельзя доверять».

Между тем, некоторые семьи с пропавшими сыновьями планируют искать правду.

«Теперь мы узнаем, как долго мы сможем «исчезнуть» в открытом море», — написал Скребец в пятницу.