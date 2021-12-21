Под долинами на Марсе астрономы открывают возможный «богатый водой регион размером с Голландию» | умные новости

Валлес Маринер, расположенный ниже экватора Красной планеты, является одной из крупнейших известных цепочек каньонов в Солнечной системе. Примерно в метре ниже поверхности долины астрономы обнаружили большое количество водорода, сообщает Мишель Старр для Предупреждение науки. Открытие опубликовано в журнале ИкарИ Это может позволить будущим астронавтам легко получить доступ к воде на Марсе.

Хотя ранее было известно о существовании воды на Марсе, большая часть ее была обнаружена в виде ледяных шапок возле полюсов. Вода и лед никогда не встречаются на поверхности вблизи экватора, потому что температуры недостаточно низкие, чтобы быть стабильными, в любое время. статус. Другие экспедиции искали поверхностную воду, скрытую в виде льда на частицах пыли или заключенную в минералах.

Исследователи из Европейского космического агентства и Российского института космических исследований обнаружили доказательства наличия воды под космическим тектоническим разрывом с помощью ExoMars ЕКА-Роскосмос. Орбитальный зонд следового газа (TGO)Алекс Уилкинс сообщает о Новый мир.

Запущенный в 2016 году, TGO обнаружил и картировал водород в верхнем слое марсианской почвы с помощью инструмента, называемого прецизионным эпителиальным нейтронным детектором (FREND), сообщает Меган Бартельс для Space.com. Обнаруживая нейтроны, а не свет, прибор пробивается сквозь пыль красной планеты в поисках резервуаров с водой, которые не удалось уловить другим оборудованием. FREND может измерять содержание водорода в марсианской почве на глубине до одного метра от поверхности, Предупреждение науки отчеты.

«Нейтроны образуются, когда частицы высокой энергии, известные как« галактические космические лучи », сталкиваются с Марсом; более сухие почвы испускают больше нейтронов, чем более влажные, поэтому мы можем сделать вывод, сколько воды находится в почве, глядя на испускаемые нейтроны». — Об этом говорится в заявлении эксперта Института космических исследований Российской академии наук, автора Алексея Малахова.

Используя данные TGO с мая 2018 года по февраль 2021 года, команда обнаружила большое количество водорода под поверхностью марсианской версии Гранд-Каньона, называемой Правда хаоса. Если бы весь этот водород был связан с молекулами воды, то площадь под поверхностью размером с Нидерланды могла бы состоять примерно на 40% из воды, — объясняет ведущий автор исследования Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН. главный исследователь. от FREND, в статус.

«Мы обнаружили, что центральная часть Valles Marineris заполнена водой … гораздо больше воды, чем мы ожидали», — говорится в заявлении Малахова. «Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед постоянно остается под сухой почвой из-за устойчиво низких температур».

Однако вода не похожа на многочисленные жидкие озера на Земле. Вместо этого ученые подозревают, что марсианская пыль заполнена льдом или водой, связанной с минералами, CNN Сообщает Эшли Стрикленд. Однако известно, что минералы в этой области не содержат много воды. Хотя лед может показаться вероятным на основании того, что исследователи знают о других потенциальных источниках водорода на Марсе, температура и давление в долине Маринерис, расположенной ниже экватора Марса, запрещают образование этих типов запасов воды. Предупреждение науки отчеты.

По сообщению CNN, здесь могут быть особые геологические условия, которые позволяют воде восполняться и выжить в этой области. Исследователи планируют выяснить, какой тип воды находится в каньонах долины и как она остается, планируя будущие миссии, которые будут сосредоточены на низких широтах в этом регионе.

«Больше информации о том, как и где существует вода на Марсе сегодня, необходимо для понимания того, что случилось с некогда обильной марсианской водой, и помогает нам искать пригодную для жизни среду, возможные признаки прошлой жизни и органическое вещество с первых дней Марса, — физик ЕКА. Об этом говорится в заявлении Колина Уилсона.