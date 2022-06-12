Под санкциями США Иран и Венесуэла подписали план сотрудничества на 20 лет

11 июня (Рейтер) — Иран и Венесуэла, производители нефти, борющиеся с санкциями США, подписали в субботу в Тегеране план сотрудничества на 20 лет, и верховный лидер Исламской Республики заявил, что два союзника будут продолжать сопротивляться давлению со стороны Вашингтона.

Церемония подписания, которая транслировалась по иранскому государственному телевидению, проходила под наблюдением президента Ирана Ибрагима Раиси и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро во дворце Саадабад к северу от Тегерана.

План включает сотрудничество в области нефти, нефтехимии, обороны, сельского хозяйства, туризма и культуры.

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Это также включает реформу венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов и экспорт технических и инженерных услуг.

«Венесуэла продемонстрировала образцовое сопротивление санкциям и угрозам со стороны врагов и империалистов», — сказал Раиси. Документ о 20-летнем сотрудничестве является свидетельством стремления двух стран к развитию отношений.

Он сказал: «Санкции и угрозы против иранского народа за последние сорок лет были многочисленными, но иранский народ превратил эти санкции в возможность для прогресса страны».

Мадуро сказал через переводчика, что еженедельный рейс из Каракаса в Тегеран начнется 18 июля.

По сообщениям государственных СМИ, на встрече с Мадуро верховный лидер аятолла Али Хаменеи пообещал, что Иран будет продолжать поддерживать Венесуэлу перед лицом давления США.

«Успешный опыт двух стран показал, что сопротивление — единственный способ справиться с этим давлением», — сказал Хаменеи. «Эти две страны имеют тесные отношения с любой другой страной, и Иран показал, что он идет на риск в случае опасности и держит за руку своих друзей», — добавил он.

«Я пришел помочь нам, когда ситуация в Венесуэле была очень сложной, и не было страны, которая могла бы нам помочь», — сказал Мадуро.

Вопреки давлению США Иран отправил в Венесуэлу несколько партий топлива и помог отремонтировать нефтеперерабатывающие заводы. В прошлом месяце Венесуэла начала импортировать иранскую тяжелую нефть, расширив соглашение об обмене, подписанное в прошлом году, о замене иранского конденсата венесуэльской тяжелой нефтью. Читать далее

Мадуро прибыл в Тегеран в пятницу с высокопоставленной политической и экономической делегацией после посещения Турции и Алжира.

Государственные СМИ сообщили, что во время визита в Венесуэлу Иран доставил второй из четырех нефтяных танкеров размера «Афрамакс» вместимостью 800 000 баррелей, запрошенных иранской компанией «Садара». Садара уже более десяти лет находится под санкциями США из-за своих связей со Стражами исламской революции Ирана.

В мае государственная иранская национальная нефтяная инженерно-строительная компания подписала контракт на сумму около 110 миллионов евро на ремонт меньшего нефтеперерабатывающего завода Венесуэлы мощностью 146 000 баррелей в день.

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Репортаж редакции в Дубае; Монтаж: Джейсон Нили, Ангус МакСван и Дайан Крафт

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