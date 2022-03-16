Под собором Нотр-Дам в Париже нашли древний саркофаг.

написано РейтерПариж, Франция

Археологи обнаружили древний свинцовый саркофаг под собором Нотр-Дам вместе с фрагментами красного экрана, что дает новое представление об истории здания, которое в настоящее время находится на реконструкции после разрушительного пожара в 2019 году.

Нотр-Дам, который восходит к 12 веку, заказал раскопки внутри собора в качестве меры предосторожности перед установкой строительных лесов, необходимых для восстановления деревянного выступа потолка высотой 100 метров.

Потрясающие кадры показывают реставрационные работы в Нотр-Даме

«На полу перехода обнаружены останки замечательного научного качества», — заявила министр культуры Франции Рослин Бачело, добавив, что раскопки продлены до 25 марта.

Министерство культуры сообщило, что место раскопок находится под каменным слоем, датируемым 18 веком, но некоторые из нижних уровней датируются 14 веком, а некоторые датируются началом 13 века.

«Мы смогли отправить внутрь небольшую камеру, которая показала остатки ткани и органические материалы, такие как волосы и остатки растений», — сказал Кристоф Бинье из Национального археологического института Франции.

«Тот факт, что эти растения все еще там, указывает на то, что содержимое очень хорошо сохранилось».

Министр культуры Франции Розелин Бачело посещает место археологических исследований в соборе Нотр-Дам после открытия свинцового саркофага XIV века в Париже, 15 марта 2022 года. кредит: Жюльен де Роса/AFP/Getty Images

Археологи заявили, что саркофаг из свинцового камня, возможно, принадлежал выдающейся фигуре, и сказали, что он может быть датирован 14 веком, что, если подтвердится, сделает его ошеломляющей находкой.

Раскопки также обнаружили кратер прямо под полом собора, который, вероятно, образовался около 1230 года, когда строился Нотр-Дам, один из самых ранних образцов французской готики.

Пожар в Нотр-Дам потряс Францию, так как плачущие в слезах парижане и ошеломленные туристы с недоверием наблюдали, как пожар привел к обрушению башни собора.

Верхнее фото: саркофаг из свинцового камня IV века, обнаруженный в полу собора Нотр-Дам в Париже.