Поезда и школы пострадали, поскольку французские профсоюзы призывают к забастовке на фоне роста инфляции

ПАРИЖ (Рейтер) — Во вторник региональные поезда во Франции сократились наполовину, так как несколько профсоюзов объявили общенациональную забастовку, стремясь извлечь выгоду из гнева, вызванного десятилетиями высокой инфляции, для продления недель производственной деятельности на нефтеперерабатывающих заводах. другие сектора.

Некоторые сбои произошли и в школах, причем забастовка в первую очередь затронула государственный сектор.

Лидеры профсоюзов надеялись, что решение правительства заставить некоторых вернуться на работу на топливных складах, чтобы попытаться восстановить подачу топлива, решение, по мнению некоторых, ставит под угрозу право на забастовку.

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Но опрос, проведенный социологами Elabe для BFM TV, показал, что только 39% населения поддержали прозвучавший во вторник призыв к общенациональной забастовке, в то время как 49% выступили против него, и все больше людей выступали против забастовки рабочих нефтеперерабатывающих заводов.

Забастовка рабочих нефтеперерабатывающих заводов стала одной из самых сложных проблем для президента Эммануэля Макрона с момента его переизбрания в мае.

Представитель правительства Оливье Веран заявил, что потребность в дополнительном персонале для нефтеперерабатывающих заводов может возникнуть в течение дня, поскольку очереди автомобилистов, обеспокоенные перебоями с поставками на заправочных станциях, растут.

«Будет столько просьб, сколько необходимо… Закрыть нефтеперерабатывающие заводы, когда мы придем к соглашению о заработной плате, это ненормальная ситуация», — сказал Ферран телеканалу France 2.

Французские студенты блокируют вход в среднюю школу Lycée Montaigne в знак протеста в рамках общенационального дня забастовки в Париже, Франция, 18 октября 2022 г. REUTERS/Gonzalo Fuentes Читать далее

Данные Департамента образования показали, что во вторник бастовали менее 10% учителей средних школ, а в начальных школах их было меньше. Призыв к забастовке наблюдался в ПТУ, где преподаватели выступили против намеченных реформ.

Что касается транспорта, Eurostar заявила, что отменила некоторые поезда между Лондоном и Парижем из-за забастовки.

Французский общественный железнодорожный оператор SNCF заявил, что трафик на региональных линиях сократился на 50%, но на национальных линиях серьезных сбоев не было.

С ростом напряженности во второй по величине экономике еврозоны забастовки распространились на другие части энергетического сектора, включая гиганта атомной энергетики EDF. (ЭДФ.ПА)так как важные работы по техническому обслуживанию энергоснабжения Европы будут отложены.

Во вторник представитель профсоюза FNME-CGT заявил, что забастовки влияют на работу атомных электростанций, в том числе на заводе в Пенли.

Премьер-министр Элизабет Борн заявила в воскресенье, что забастовки происходят, поскольку правительство готовится принять бюджет на 2023 год, используя специальные конституционные полномочия, которые позволят ему обойти голосование в парламенте.

Демонстрации запланированы по всей стране, одна из них в Париже в 12:00 по Гринвичу.

В воскресенье тысячи людей вышли на улицы Парижа в знак протеста против повышения цен. Лидер крайне левой партии La France Insoumise Жан-Люк Меланшон шел рядом с Анни Эрно, лауреатом Нобелевской премии по литературе этого года.

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Дополнительный репортаж Ингрид Меландер, Форреста Криллина и Джульетты Джабкейро. Монтаж Ангуса МакСвана и Джерри Дойла

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