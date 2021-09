Поездка одной семьи из Сибири в Израиль и владение бизнесом

Это путешествие – почти 6400 километров – от Томска, Россия, одного из старейших городов холодной Сибири, до солнечной Нетании, и культурные расстояния столь же обширны.

Но в 2015 году Аркадий Майовис, основатель и владелец TV2, местного телеканала в Томске, одного из последних независимых региональных СМИ России, боролся за жизнь на своей родине. После того, как российское правительство закрыло его телеканал, Мовис опасался, что власти посадят его в тюрьму. На следующий день после запуска TV2 Мовис со всей семьей переехал в Израиль.

«Власти закрыли бизнес, который я строил 25 лет, – говорит Аркадий.

Это был не первый случай, когда правительство закрыло семейный бизнес в Майофисе. В 1940 году большевики захватили пушной промысел его деда в Латвии, и семью сослали в Сибирь.

«История повторилась, и наша семья решила навсегда уехать из России», – говорит Аркадий.

Семья Майовисов в Риге (фото предоставлено)

Вспоминая переезд семьи в Израиль, в который вошли три поколения семьи Майофис и 10 членов, Аркадий говорит: «Было сложно построить бизнес в новой стране, с совершенно другими традициями, отсутствием языковых навыков и непониманием израильский менталитет. Кроме того, до этого всю свою жизнь я работал на телевидении. Я не могу делать ничего другого. Все нужно было заново изучать. Мне было 53 года, когда я переехал в Израиль и начал свою новую жизнь и бизнес здесь “.

Аркадий был преуспевающим предпринимателем в России, и вскоре у него возникла удачная идея. Перед переездом в Израиль он и его семья объехали весь мир и увидели широкий выбор гастрономических сувениров, доступных в таких странах, как Италия и Франция.

«Израиль – очень вкусная страна, – отмечает он, – но было довольно много красиво оформленных европейских сувениров – и мы решили заполнить это место». Yoffi – что в переводе с английского означает «красота» – родился новый проект Аркадия Майофиса.

Компания, название которой происходит от фамилии Майофис (связанной с библейским стихом из песни Мах Яфит «Как ты прекрасна»), производит и продает прекрасные израильские гастрономические подарки. Yovi превращает суть израильских вкусов, таких как тахини, мед, финики, орехи, халва, травяной чай и оливковое масло, в изысканные дары Святой Земли.

Офис компании находится в Нетании, а склад – в Модиине, и Yuvi работает в сотрудничестве с израильскими производителями, фермами и кибуцами по всей стране.

Йоффе был основан как семейный бизнес вскоре после того, как Аркадий и его семья приехали в Израиль.

«Когда оказываешься один в новой стране и никого не знаешь, семья – единственное, на что можно рассчитывать», – говорит Аркадий.

Йоффи остается семейным бизнесом, и Аркадий работает вместе с членами семьи, чтобы бизнес шел гладко.

Первоначально Йоффи продавала израильские продукты за рубежом, а их продукты питания, представленные и красочно упакованные, показали положительное лицо Израиля во всем мире.

Аркадий объясняет: «Мы считаем, что гастрономические подарки – лучшая дипломатия. Когда люди едят, они не ссорятся. Продемонстрировать Израиль через еду – лучший способ познакомить мир с этой страной ».

Из-за ограничений на поездки и социального дистанцирования подарки Йоффи также стали цениться дома в Израиле.

Среди самых продаваемых продуктов компании в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту Бен-Гурион, по словам Аркадия, есть жестяные банки, из которых открываются различные виды на Израиль, а внутри – ореховые батончики. Среди бестселлеров компании – настои израильских трав из Иерусалима, Негева и Галилеи, а также партии меда и фиников.

Несмотря на то, что ее продукция была известна своей премиальной упаковкой и эстетической привлекательностью, компания также выделялась сильным социальным сознанием. Изготовленные на заказ подарочные коробки Йоффи упаковываются на фабрике, где работают люди с ослабленным зрением, а игрушки и сувениры, добавленные в коробки, помогают обеспечить новых олимпийцев и людей с особыми потребностями.

Аркадий объясняет: «Мы сами Олем, и на собственном опыте знаем, как сложно привыкнуть к новой стране и построить компанию с нуля. Поэтому мы стремимся помогать таким людям, как мы. Кроме того, в России мы принимали участие во многих благотворительных проектах ».

За последние несколько лет Yoffi расширила ассортимент своей продукции и теперь производит и продает цветные открытки в Израиль.

За последние 50 лет, говорит Аркадий, несколько тысяч художников эмигрировали из бывшего Советского Союза. Юви поручил выдающимся художникам изготовить различные наборы, и сегодня компания продает пять различных наборов, каждая из которых содержит 12 цветных открыток, сочетающих древние и современные сцены Земли Израиля, включая рисунки Иерусалима и Тель-Авива. Все открытки созданы Олимом из бывшего СССР, подписаны на английском и русском языках.

“Мы хотим возродить прекрасную традицию отправки подписанных вручную открыток. Аркадий подчеркивает важность личного сообщения в наш компьютерный век. Серия открыток быстро становится одним из самых популярных продуктов Yoffi.”

Аркадий и его семья решили поделиться красочными открытками Израиля с широкой публикой. Компания организовала выставку талантов израильских художников, родившихся в Советском Союзе. Тридцать шесть художников были приглашены описать свое видение Израиля собственными глазами. Их искусство отражает их собственные взгляды на местных персонажей, исторические памятники и захватывающие пейзажи, а также на чудеса технического прогресса. Художники совмещают свой взгляд на страну с внешним видом, как иностранцы и путешественники видят Израиль.

Оригинальные фотографии и графика в галерее будут напечатаны в виде цветных открыток и продаваться по отдельности, а также включены в подарочные пакеты Yoffi.

С 20 октября по 15 ноября в галерее Скицца, напротив стен Старого города Иерусалима, на улице Хеврон, 12, будут представлены работы этих талантливых художников на выставке под названием «Йоффи шель Исраэль», «Красота Израиля».

Галерея Skizza, основанная 15 лет назад, является важным центром культурной жизни русскоязычного Израиля. На выставке представлены художники, уехавшие из стран федерации, объединяющие в своем творчестве еврейские и общечеловеческие ценности.

Выставка, поддержанная российско-израильским бизнесменом Романом Абрамовичем, является совместным проектом Yuvi совместно с Jerusalem Post.

Всего за пять лет Аркадий Майовис прошел полный круг от представителя российских СМИ до поставщика элегантных кулинарных подарков, отражающих красоту Израиля. Могли ли его предки представить, что их потомки переедут в Израиль?

«Мои предки не могли даже мечтать об этом», – говорит он.

Аркадий сообщает, что нашел в архивах КГБ досье своей семьи на ссылку в Сибирь. В архивных записях его дедушка заявил, что сожалеет о том, что не уехал раньше в Палестину, и сожалеет о том, что никогда не доживет до нее.

«У него не было возможности увидеть Землю Израиля», – говорит Аркадий. «Теперь мы живем здесь для всех наших предков».

«Делайте вкусные вещи красивыми» – таков девиз Юви. Аркадию Мовису и его семье удалось сделать не только гастрономическую привлекательность Израиля, но и Землю Израиля с помощью серии израильских открыток и выставки «Йоффи Шел Исраэль», которая откроется 20 октября в галерее Скицца в Иерусалиме.

