Пожалуйста, ищите: вот что мы с нетерпением ждем в космосе в 2022 году

Вокруг было много шума не ищи , недавний фильм Netflix о комете, убивающей планеты, направляющейся к Земле. , но на самом деле 2022 год — отличный год, чтобы взглянуть в небо.

Вас ждут миссии на Марс и Луну, а также танец планет и затмений. Более того, ни одна гигантская комета не угрожает уничтожить жизнь на Земле в том виде, в каком мы ее знаем.

Вот некоторые связанные с космосом события в 2022 году, за которыми стоит следить.

Январский метеоритный дождь

Начало любого нового года начинается с метеоритных дождей, Квадранта.

Этот ливень, который возникает, когда Земля движется через обломки проходящего мимо астероида 2003 EH, в настоящее время продолжается и начался 26 декабря. И хотя он длится до 16 января, его самый активный пик приходится на ночь на 3 января. 2-3.

Голубь способен производить более 100 метеоров в час на своей высоте, но активное окно длится всего около шести часов, что мало по сравнению с двумя наиболее активными ливнями, Персеидами и Геминидами.

Попробуйте эту интерактивную карту, которая показывает, как Земля прошла через метеоритный дождь:

В результате, вполне вероятно, что под темным небом (держитесь подальше от городских огней!) Вы можете увидеть около 25 метеоров в час. Хорошая новость заключается в том, что во время пика Луна не будет видна, поэтому вы сможете увидеть более слабые метеоры. Но в противном случае кратерантиды часто производят яркие огненные шары.

Если вам посчастливилось получить ясное небо в самый разгар ночи, просто выйдите на улицу и посмотрите. Но обязательно соберитесь и приготовьтесь к холоду.

Вернуться на Луну

Последний раз люди ступали на Луну почти 50 лет назад, в декабре 1972 года. Но у НАСА есть планы вернуться при международной поддержке Канадского космического агентства и Европейского космического агентства, чтобы назвать несколько организаций. Первый этап запланирован на 2022 год.

Новая программа называется «Артемида» в честь сестры-близнеца Аполлона в греческой мифологии. Он вернет людей на Луну, включая первую женщину. Но вся программа будет поэтапной, а запуск Artemis 1 — беспилотного полета вокруг Луны — планируется весной, после некоторой задержки.

Капсула New Orion — вместе с Европейский сервисный центр, который будет обеспечивать космонавтов электричеством и водой Он будет размещен на самой мощной ракете НАСА — космической стартовой системе (SLS).

Система запуска в космос Artemis 1 (SLS) показана здесь, в здании сборки транспортных средств НАСА в Космическом центре Кеннеди во Флориде, 20 сентября 2021 года. Artemis 1 станет первым комплексным испытанием космических аппаратов SLS и Orion. (НАСА / Фрэнк Мишо)

После запуска он будет вращаться вокруг Земли, прежде чем отправиться на Луну. Поездка займет несколько дней. После прибытия космический корабль будет оставаться на орбите еще несколько дней, прежде чем вернуться на Землю. Все это время инженеры и ученые будут наблюдать за работой космического корабля, собирая информацию в рамках подготовки к Artemis 2, первой пилотируемой миссии на орбиту Луны, запланированной на май 2024 года. И да, На борту будет канадский космонавт. эта задача.

Хотя это может быть не работа экипажа, вы не захотите пропустить запуск самой мощной ракеты со времен ракеты Сатурн 5, которая впервые доставила людей на Луну.

Русские также планируют отправиться на Луну на своем космическом корабле Luna 25. Это тоже не пилотируемая миссия, но зонд станет первым возвращением страны на Луну с 1976 года. Космический корабль приземлится в южном полярном регионе Луны, где он будет собирать данные о постоянно замерзшем льде под поверхностью.

Запуск «Луны 25» запланирован на весну.

Еще один гость на Марс

Россия и Европейское космическое агентство также планируют полет на Красную планету с ExoMars 2022.

Планируемый к запуску в сентябре космический корабль присоединится к своему аналогу — орбитальному аппарату Trace Gas Orbiter, запущенному в 2016 году, — чтобы ответить на вопрос, был ли на Марсе когда-либо жизнь.

Впечатление художника от марсохода ExoMars Европейского космического агентства (спереди) и российской научной платформы (сзади) на Марсе. (Европейское космическое агентство)

Миссия включает в себя марсоход под названием Розалинд Франклин (названный в честь выдающегося ученого, чья работа помогла обнаружить структуру ДНК), а также российскую платформу, которая будет служить базой под названием Казачок.

Корабль будет бродить по поверхности планеты в поисках возможных признаков жизни, а также собирать образцы.

Запуск космического корабля запланирован на 20 сентября, а посадка — на 10 июня 2023 года.

Запуск космического корабля SpaceX

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это запуск SN20, чудовищного космического корабля SpaceX, который, как надеется генеральный директор Илон Маск, однажды доставит людей на Марс.

Первым успешным запуском и посадкой звездолета стал SN15 21 мая 2021 года, достигнув высоты 10 км.

Но это испытание станет большим испытанием. Он не только сядет на вершину сверхтяжелой ракеты компании, но и попытается совершить полный оборот вокруг Земли, разбросанной около Гавайев.

Впервые Starship и Super Heavy Booster будут объединены в Бока-Чика, штат Техас, 6 августа 2021 года. (SpaceX)

Вместе, когда космический корабль (космический корабль и ракета-носитель) будет сложен, его высота будет 120 метров, что выше, чем у ракеты Сатурн 5, которая доставила людей на Луну. Если учесть стойку, на которой будет сидеть пара, то она станет еще выше — около 145 метров, то есть до 40-этажного здания.

Дата запуска намечена на некоторое время в марте.

планета танец

Всегда весело выбирать планеты на ночном небе, и в течение года планеты будут блуждать по звездам.

Однако часто планеты оказываются особенно близко друг к другу (только в небе; все еще на расстоянии миллионов километров в космосе).

Ранним утром 25 марта мы увидели три планеты низко в восточном небе перед восходом солнца: Венера, Марс и Сатурн. Венера будет выделяться как самая яркая планета с Сатурном в нижнем левом углу и Марсом справа. Вы можете использовать бинокль, чтобы найти их.

Утром 24 июня все планеты, видимые невооруженным глазом, растянутся по небу. (Стеллариум)

Настоящее лекарство наступает 24 июня, когда все планеты, видимые невооруженным глазом, рано утром выстраиваются в линию. Самое интересное, что они будут по порядку: Меркурий (самый низкий на горизонте), Венера (самый яркий), Марс, Юпитер и затем Сатурн.

Чтобы увидеть их, вам придется встать рано утром — незадолго до восхода солнца.

Лунное и солнечное затмение

2022 год будет хорошим годом для затмений.

В ночь с 15 на 16 мая произойдет полное лунное затмение, которое будет видно по всей стране, но не обязательно полностью.

Полное затмение будет видно к востоку от Манитобы, а на самом деле оно будет видно к западу от провинции во время восхода луны.

Луна здесь появляется во время полного лунного затмения. (Ринго Х.В. Чиу / Ассошиэйтед Пресс)

8 ноября произойдет очередное полное лунное затмение. На этот раз все затмение увидит Запад, особенно Британская Колумбия, Альберта, Юкон и Северо-Западные территории. К востоку от этих мест Луна во время затмения не будет.

В стране не будет видимого солнечного затмения, хотя 30 апреля будет частичное солнечное затмение, которое будет видно только в юго-восточной части Тихого океана и южной части Южной Америки. Еще одно частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, и оно будет видно в Европе, северо-восточной Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Западной Азии.

Два лучших метеоритных дождя

Год начинается с приличного метеорного дождя, но заканчивается он еще и одним.

Но сначала это ежегодные метеорные дожди Персеиды, которые проходят с 14 июля по 1 сентября. Это самый распространенный ливень в году, так как погода обычно бывает благоприятной, а количество видимых метеоров довольно велико.

По данным Американского метеорологического общества, лучшая ночь для наблюдения за метеорами — это ночь их пика 11-12 августа (однако Королевские музеи Гринвича заглядывают в ночь с 12 на 13 августа).

К сожалению, будет полная луна, а это значит, что будут видны только самые яркие метеоры.

Составное изображение показывает несколько бершидианских линий, пронизывающих небо. (Предоставлено Аланом Дайером / AmazingSky.com)

И, наконец, Геминиды, которые проходят с 19 ноября по 24 декабря.

Этот душ на самом деле более активен, чем Персеиды, но именно холодная и часто пасмурная погода отодвигает ежегодный ливень на второе место, когда дело доходит до лучших.

Пик дождя ночью будет 13-14 декабря, но луна будет почти полной.

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