Пожары и наводнения на западе Канады вызвали эвакуацию

(Рейтер) — Неделя рекордно теплой погоды в западной Канаде вынудила тысячи людей эвакуировать свои дома, так как в некоторых частях Альберты бушуют лесные пожары, а быстрое таяние снега вызывает наводнения во внутренних районах Британской Колумбии.

К пятнице более 13 000 человек получили приказ об эвакуации в Альберте, поскольку произошло 78 пожаров. Среди наиболее пострадавших районов — нация Кри Литл-Ред-Ривер, в которую входят три общины на севере округа, где пожар на Фокс-Лейк площадью 1458 гектаров (3609 акров) уничтожил 20 домов и полицейский участок.

Все 7000 жителей долины Дрейтон, расположенной в 140 километрах (87 миль) к западу от столицы провинции Эдмонтона, также получили приказ об эвакуации поздно вечером в четверг.

Pembina Pipeline Corp (PPL.TO), которая управляет трубопроводами для сбора нефти в регионе, заявила, что активизировала свои операции по реагированию на чрезвычайные ситуации и управлению инцидентами и «оценивает любые текущие или ожидаемые эксплуатационные воздействия».

О воздействии на производителей нефти и газа не сообщалось.

В этом году в Альберте произошло 348 лесных пожаров, и сгорело более 25 000 гектаров, сказала Кристи Такер, директор отдела информации о лесных пожарах Альберты.

«Это гораздо больше лесных пожаров в это время года, чем мы видели в любое время в недавнем прошлом», — сказал Такер на пресс-конференции, добавив, что в пятницу ожидается усиление пожаров.

«Будет теплее, будет ветрено, и мы ожидаем экстремального поведения лесных пожаров. Сегодня пожарные готовы к тому, что может быть очень сложным днем», — сказала она.

В Британской Колумбии реки вышли из берегов, сметая дома и вынуждая закрыть автомагистрали во многих населенных пунктах внутри провинции, включая Кэш-Крик и Гранд-Форкс.

До прошлой недели в Западной Канаде была холодная весна, но быстрое наступление необычно высоких температур, местами на 10-15 градусов выше среднего в начале мая, вызвало как пожары, так и наводнения.

Поскольку прогнозируется усиление дождя, правительство Британской Колумбии призвало население готовиться к новым наводнениям в выходные.

«Высокие температуры внутри страны ускорили таяние льда и вызвали повышенное давление на реки и ручьи», — говорится в заявлении Департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Ожидается ухудшение ситуации из-за дождей и гроз, которые ожидаются в пятницу, 5 мая, и в субботу, 6 мая, что увеличивает вероятность наводнений».

Репортаж Нии Уильямс в Британской Колумбии; Монтаж Марк Портер

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