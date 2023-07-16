Пожар выходит из-под контроля, так как все больше людей бегут из Ла-Пальмы в Испании | Новости климата

По меньшей мере 4000 человек были эвакуированы, поскольку лесные пожары «вышли из-под контроля» на испанском Канарском острове Ла-Пальма, поскольку Европа изо всех сил пытается справиться с волной тепла, по данным властей.

Пожар вспыхнул в Ла-Пальме рано утром в субботу в Эль-Пинаре, лесистой местности в северной части острова. Пожар вынудил эвакуировать людей из близлежащих деревень Пунтагорда и Тигарави.

Десять авиационных подразделений и 300 пожарных на земле пытались потушить лесные пожары на острове, который является частью испанского архипелага у побережья Западной Африки.

Местные власти заявили в воскресенье, что по меньшей мере 13 домов были разрушены из-за усиления огня, и в настоящее время повреждено более 4650 гектаров (11 490 акров) земли.

«Огонь распространился очень быстро», — сказал Фернандо Клавихо, президент Канарских островов. «Пожар вышел из-под контроля».

Он призвал жителей взять на себя ответственность и прислушаться к призывам к эвакуации, потому что многие не хотят покидать свои дома.

Клавихо также выразил обеспокоенность тем, что ночью ветер может измениться, заявив, что это может сделать эвакуацию более опасной. Он сказал, что 10 самолетов борются с огнем, и ожидается, что самолеты сбросят воду.

Мэр Пунтагорды Висенте Родригес сообщил испанскому общественному телевидению RTVE, что пожар начался в его муниципалитете. Он добавил, что в последние годы в регионе наблюдалось количество осадков ниже среднего, так же как и на больших частях материка, пострадавших от засухи, из-за меняющихся погодных условий, на которые повлияло изменение климата.

На Тенерифе, еще одном из восьми Канарских островов, власти заявили, что в субботу также вспыхнул лесной пожар, вызвавший эвакуацию 50 человек и уничтоживший около 60 гектаров (148 акров).

По сообщению испанской королевской семьи, король Испании Фелипе VI позвонил Клавихо в субботу, чтобы выразить свою поддержку жителям Ла-Пальмы.

Лесной пожар является первым стихийным бедствием на острове после извержения вулкана в сентябре 2021 года, уничтожившего более 2000 зданий и вынудившего несколько тысяч человек покинуть свои дома, когда из вулкана Кумбре-Вьеха начала течь лава. Пожар произошел на фоне сильной жары на юге Европы.

Испания пережила рекордно высокие температуры в 2022 году и этой весной из-за продолжительной засухи. Власти и лесные эксперты обеспокоены тем, что созданы условия для сложного сезона лесных пожаров.