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Пожар в Кейптауне: в национальном парке Столовая гора вспыхнул «неконтролируемый» пожар.

18 апреля, 2021
Toma Kulikov

Согласно заявлению СМИ, опубликованному в аккаунте Twitter, связанном с парком, более 120 пожарных борются с массивным пожаром, и для оказания помощи было задействовано четыре вертолета.

«Огонь создал собственный ветер, который увеличил скорость его распространения. Дополнительный дым и связанный с ним восходящий поток сделали невозможным для поддержки с воздуха замедлить скорость распространения», – добавили в парке.

В заявлении говорилось, что ресторан Rhodes Memorial был сожжен и «огонь также распространился на поле над верхним кампусом Кейптаунского университета».

Женщина в парке сказала, что она «пытается пройти мимо огня» на видео, размещенном в Twitter, на котором виден столб дыма на заднем плане. В последующем твите Лизетт Ломбард сказала, что она в безопасности, но ее машина была «разрушена».

«Я никогда не видела, чтобы огонь распространился так неожиданно. Я очень уважаю наших пожарных», – добавила она.

Джермейн Карлс, представитель пожарно-спасательной службы Кейптауна, сказал CNN, что причина пожара, вспыхнувшего на склоне Столовой горы в воскресенье утром, неизвестна.

По словам Карлоса, власти были уведомлены примерно в 8:45 по местному времени (2:45 по восточноевропейскому времени) и в настоящее время борются с пламенем, которое дует ветер.

Путешественникам было приказано покинуть этот район.

По словам Карлса, огонь распространился от улицы Филиппа Кгосана Драйв, прилегающей к национальному парку Столовая гора, до памятника Родосу в сторону зданий Кейптаунского университета.

Ранее в воскресенье аккаунт национального парка в Твиттере попросил зевак «воздержаться от входа в этот район и не допускать движения машин экстренной помощи», потому что пожар «вышел из-под контроля».

Она добавила, что все туристы в мемориале Ньюлендс и Родос должны быть немедленно эвакуированы.

Столовая гора – это гора с плоской крышей, возвышающаяся над Кейптауном, и это главная туристическая достопримечательность. Национальный парк занимает территорию в 25 000 га и насчитывает 8 200 видов растений. Согласно его сайту.

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