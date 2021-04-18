Пожар в Кейптауне: в национальном парке Столовая гора вспыхнул «неконтролируемый» пожар.

Согласно заявлению СМИ, опубликованному в аккаунте Twitter, связанном с парком, более 120 пожарных борются с массивным пожаром, и для оказания помощи было задействовано четыре вертолета.

«Огонь создал собственный ветер, который увеличил скорость его распространения. Дополнительный дым и связанный с ним восходящий поток сделали невозможным для поддержки с воздуха замедлить скорость распространения», – добавили в парке.

В заявлении говорилось, что ресторан Rhodes Memorial был сожжен и «огонь также распространился на поле над верхним кампусом Кейптаунского университета».

Женщина в парке сказала, что она «пытается пройти мимо огня» на видео, размещенном в Twitter, на котором виден столб дыма на заднем плане. В последующем твите Лизетт Ломбард сказала, что она в безопасности, но ее машина была «разрушена».