Пожар в токийском поезде: мужчина с ножом поджег токийский поезд, ранив не менее 8 человек – отчеты

Власти заявляют, что авария произошла около 20:00 (7:00 по восточному времени) в поезде на железной дороге Кейо, сообщает NHK.

Поезд ехал недалеко от станции Кокурио в Чуфу, к западу от Токио.

Сообщается, что подозреваемый также брызнул жидкостью в вагон поезда, а затем поджег его.

NHK со ссылкой на полицию сообщает, что как минимум восемь человек пострадали. Радио добавило, что один из пострадавших, мужчина лет шестидесяти, был серьезно ранен и потерял сознание.

По данным NHK, полиция заявила, что мужчина лет 20 с ножом был задержан. Оператор поезда сообщил в Твиттере, что движение поезда остановлено из-за аварии. Хотя насильственные преступления в Японии редки, их волна Жестокие ножевые атаки неизвестными лицами, совершившими нападение. По данным пожарного управления Токио, в августе мужчина с ножом зарезал 10 пассажиров поезда в Токио. NHK сообщила, что подозреваемый позже явился в магазин. Столичная полиция Токио заявила, что этот человек признал, что он «просто хотел убить любую женщину, которая казалась счастливой, кого угодно», сообщает NHK. В 2019 году два человека погибли, в том числе 11-летняя девочка, еще 17 детей получили ранения. При нанесении ножевого удара в городе Кавасаки , примерно в 13 милях (21 км) от Токио. В 2016 году 19 человек погибли в результате нападения на дом престарелых для инвалидов – самое смертоносное массовое убийство в Японии с конца Второй мировой войны. А в июне 2008 года мужчина на пикапе врезался в толпу людей в популярном районе Акихабара в Токио, выскочил из машины и начал резать пешеходов, убив семь человек. Япония – страна, считающаяся одной из самых безопасных в мире – строго регулирует производство оружия. По данным Госдепартамента США, людям запрещено ношение карманного ножа, ручного ножа, охотничьего ножа или консервного ножа в общественных местах. READ Репортаж: королева Елизавета выполняет свой первый долг после смерти принца Филиппа

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