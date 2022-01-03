Пожар в южноафриканском парламенте: рушится крыша, разрушены целые этажи

На снимках с места событий было видно, как пламя поднимается с крыши здания, отправляя клубы густого черного дыма в небо над зданием парламента и на прилегающих улицах.

Пожар вспыхнул в воскресенье утром, и более чем через 12 часов десятки пожарных все еще работали над его устранением. Сообщений о травмах и гибели людей не поступало.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что, по всей видимости, спринклерная система «не работает, как предполагалось», и что власти допросили человека в связи с пожаром.

Рамафоса похвалил пожарных за их работу «по предотвращению превращения парламента в пепел», но сказал, что пожар «уничтожил парламентский округ, его содержимое и активы, включая исторические и исторические ценности парламента».

«Весь комплекс Парламента был сильно поврежден, затоплен и поврежден дымом», — заявил ДжейПи Смит, член комитета мэра Кейптауна, ответственный за безопасность, на пресс-конференции перед зданием парламента. «Крыша над старым актовым залом полностью снята, а прилегающие офисы и тренажерный зал разрушены», — добавил Смит. «Зал Национального собрания позади меня, который вы видите, разрушен, несущая крыша обрушилась, и пожарную команду пришлось на мгновение потянуть». Представитель Департамента пожарно-спасательной службы Кейптауна сообщил CNN, что пожарные все еще активно борются с пожарами в здании Национального собрания в парламенте в воскресенье вечером. Представитель добавил, что первый и второй этажи старого сборочного корпуса были «разрушены сильным пожаром, а крыша третьего этажа старого сборочного корпуса сегодня рухнула». Парламентский комплекс, часть которого восходит к 1884 году, состоит из группы зданий. Национальная ассамблея или нижняя палата парламента расположена в так называемом Новом крыле. Сенат, или Национальный совет провинций, расположен в так называемом Старом собрании. READ Филиппины расследуют сообщение о сбросе сточных вод в море в Китае Пожар вспыхнул в офисной зоне комплекса и перекинулся на залы Национального собрания. Смит сказал, что пожарные прибыли на место происшествия после 6 часов утра и у них возникли некоторые трудности с тем, чтобы добраться туда из-за средств безопасности здания. Смит также сказал, что система пожарной сигнализации, похоже, не работает должным образом, потому что пожарные были на месте до того, как система подала сигнал тревоги. «Электроэнергия в комплексе не отключилась, когда возник пожар. Это создало очень опасную ситуацию, и электричество на весь блок пришлось отключить. Для работы оборудования обнаружения пожара потребовалось много времени, и, следовательно, Некоторое время горел огонь », — добавил он. Пожар вспыхнул на следующий день после того, как герой выступил против апартеида Похороны Десмонда Туту Он проходил в соборе Святого Георгия в Кейптауне, недалеко от парламента. Президент Рамафоса сказал, что Тото был «также уничтожен [parliament] Это место, которое он не только поддерживал, молился и хотел видеть как хранилище демократии, ради которой он так много работал ». Ранее министр общественных работ и инфраструктуры Патрисия Де Лилль заявила на пресс-конференции у здания парламента, что сообщений о травмах не поступало. «Это очень печальный день для нашей демократии, потому что Парламент является домом нашей демократии, а Парламент также является ключевым стратегическим пунктом», — сказал де Лилль. Смит сказал, что воскресный пожар был более серьезным, чем другой пожар, вспыхнувший в парламенте в марте 2021 года. Во время мартовского инцидента произошел пожар в Старом собрании, и никто не пострадал.

Элеонора Пиктон внесла свой вклад в этот отчет.