Пожар на военной базе в Крыму вынудил эвакуировать более 2000 человек

19 июля (Рейтер) — Более 2000 человек были эвакуированы, а близлежащая трасса была вынуждена закрыться после пожара на военном полигоне в Кировском районе Крымского полуострова, сообщил в среду промосковский губернатор Крыма.

«Запланирована временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более 2000 человек», — сообщил в мессенджере Telegram губернатор Крыма Сергей Аксенов.

О причинах пожара не сообщается, что привело к частичному закрытию главной автомагистрали Тавриды.

Российские Telegram-каналы, связанные с российскими спецслужбами и украинскими СМИ, сообщили, что склад боеприпасов на этом месте загорелся после ночного украинского авиаудара.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения. Комментариев от Украины не последовало.

Сергей Братчук, пресс-секретарь Одесской военной администрации в Украине, опубликовал два видео пожара в нежилом районе, написав: «Вражеский склад боеприпасов. Старый Крым».

Старый Крым — небольшой исторический город в Кировском районе Крыма. Россия аннексировала Крымский полуостров у Украины в 2014 году.

На видео и фотографиях в социальных сетях видно большое пламя и тлеющие пожары в безлюдной местности, опустошенной серией взрывов. Некоторые Telegram-каналы сообщили, что по состоянию на 07:30 по местному времени (04:30 мск) пожар продолжается около трех часов и до сих пор не потушен.

Пожар произошел через два дня после взрыва моста, соединяющего Россию с Крымским полуостровом, в понедельник, в котором Москва обвинила Украину, а президент Владимир Путин пообещал принять ответные меры.

Ночью Россия нанесла вторую ночь авиаударов по украинскому порту Одесса. Украинские военные заявили, что успешно предотвратили удар беспилотника по Киеву рано утром в среду.

Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; монтаж Гая Фальконбриджа

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