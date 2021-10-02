Пожар уничтожил карибский курорт на острове Гуанаха в Гондурасе | Гондурас

Органы по оказанию помощи заявили, что в субботу в результате массового пожара было уничтожено или повреждено более 200 домов и предприятий на гондурасском острове Гуанаха, что вынудило сотни жителей бежать в поисках безопасности и разрушило туристический курорт.

Драматические видеозаписи, распространяемые в социальных сетях, показывают, как пылают ряды прибрежных домов и рушатся деревянные дома на Гуанахе, карибском острове, примерно в 44 милях (77 км) от северного побережья острова Гуанаха. Гондурас.

Военно-воздушные силы Гондураса сбросили воду на остров, чтобы потушить пламя, но не раньше, чем многие дома были разрушены. На кадрах, снятых после контроля над Адом, видны десятки бетонных домов без крыш и окон.

«Мы можем подтвердить, что у нас не человеческие жертвы, а огромные материальные потери», – сказал Макс Гонсалес, министр Национальной системы управления рисками и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Гонсалес сказал, что четыре человека были ранены в результате пожара, который разрушил 90 домов и повредил 120 других, некоторые из которых использовались как коммерческие предприятия.

Пожар вспыхнул до рассвета, и жители изо всех сил пытались его контролировать, поскольку на острове нет пожарной службы.

Гуанаха – один из трех живописных заливных островов страны, куда дайверы и дайверы приезжают, чтобы понаблюдать за дельфинами и большими коралловыми рифами.