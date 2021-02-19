Пожар уничтожил несколько квартир в Долине фонтанов; 2 раненых и 20 перемещенных лиц – Регистр округа Ориндж

Власти заявили, что в четверг, 18 февраля, два человека были ранены и 20 были вынуждены покинуть свои дома после того, как пожар в Долине фонтанов сгорел несколько квартир.

По словам диспетчера пожарной охраны, пожар произошел около 11 часов утра на улице Сан-Луис, 17372. Жители скрылись внутри, несмотря на то, что два человека получили ранения и по крайней мере один получил ожоги, и были доставлены в больницы.

Между зданиями на соседних площадях горели пламя и дым. Не сразу стало понятно, насколько серьезно пострадали пострадавшие, но сообщалось, что у одного из них был ожог.

Диспетчер пожарных не сразу узнал общее количество пострадавших единиц. Был подожжен квартал из нескольких многоквартирных домов.

Пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы взять под контроль пожар. Следователи работали над выяснением причины пожара.

Житель Натан Медельин сидел на кухне и ел хлопья, когда увидел дом хозяина за его собственным горением.

Он побежал и увидел, что хозяина дома нет.

«Я вернулся внутрь, схватил свои ботинки, и полиция вытащила меня, говоря:« Ты не можешь вернуться », – сказал Медельин.

Молодой человек был взволнован, когда рассказал, что сгорели некоторые из его спортивных памятных вещей, куртка Леттермана и тренажерный зал со школьных времен.

Он сказал: «Пока все в порядке … все остальное материально». «Но у этих вещей есть воспоминания».