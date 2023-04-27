Пожар уничтожил российский культурный центр на Кипре, и Москва ссылается на «теракт»

НИКОСИЯ (Рейтер) — Пожар уничтожил российский культурный центр в столице Кипра Никосии в среду, что побудило Москву осудить то, что она назвала «террористической атакой».

Андреас Киттис, представитель пожарной команды, сообщил, что причина возгорания выясняется.

В заявлениях для полуофициального информационного агентства Кипра представитель кипрской полиции Христос Андреу заявил, что у властей нет никаких указаний на то, что пожар был вызван взрывным устройством, брошенным в здание, например зажигательной бомбой.

В полдень в комплексе, расположенном в самом центре коммерческого центра Никосии, вспыхнул пожар, из-за чего в небо поднялись клубы черного дыма. Он был локализован менее чем за два часа.

Считается, что центр, который находится на реконструкции, имеет тесные связи с посольством России на Кипре и является популярным местом проведения художественных выставок, кинопоказов и спектаклей.

ТАСС сообщило, что Евгений Примаков, глава агентства по продвижению культуры при правительстве России, Россотрудничество, сказал, что очевидно, что виноваты злобные абсурдисты.

«Мы считаем это нападение террористическим, потому что это нападение на мирное гражданское здание, с явной целью не только причинить вред, но и запугать как наших сотрудников, так и людей, которые приходят в этот культурный центр», — цитирует его РИА Новости. говоря. Об этом сообщает телеканал Россия 24.

Монтаж Джон Стоунстрит

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