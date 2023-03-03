«Позволить России…»: Госдепартамент США Энтони Блинкен на заседании Quad | Мировые новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разрешение России делать то, что она делает на Украине, станет сигналом для агрессоров во всем мире.

«Если мы позволим России делать то, что она делает на Украине, это будет посланием агрессорам где бы то ни было», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел четырех стран. Национальный капитал.

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Блинкен выступал на Raisina Dialogue 2023 в Дели на тему «Квадратный отряд: сила и цель четверки», в котором участвовали все министры иностранных дел четверки.

«Будущее для нас во многом за Индо-Тихоокеанским регионом… хотя мы правильно ориентируемся на то, что происходит на Украине в результате российской оккупации, не только потому, что это важно для украинцев, для Украины и для Европы. , Это важно для всего мира», — добавил Блинкен.

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В Quad Group Блинкен сказал, что считает, что это сила хороших, позитивных и позитивных действий.

В пятницу в Индии состоялась встреча четырех министров иностранных дел под председательством министра иностранных дел С. Джайшанкара с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Японии Йошимаса Хаяси и министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

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Встреча проходит через день после встречи министров иностранных дел G20 в столице страны, и, по данным Министерства иностранных дел, встреча дает возможность министрам продолжить свои обсуждения на последней встрече в Нью-Йорке в сентябре 2022 года.

Блинкен и Джайшанкар встретились в четверг, чтобы обсудить меры по минимизации глобальных последствий войны России на Украине.

В кулуарах встречи министров иностранных дел G20 Блинкен пообщался с Джайшанкаром и поделился своими взглядами на решение глобальных и региональных проблем.

Госсекретарь Блинкен и министр Джайшанкар обсудили, как смягчить глобальные последствия войны России на Украине, сотрудничество Индии в США и Индо-Тихоокеанском регионе, а также успешный запуск инициативы по сложным и новым технологиям (iCET) и региональные вопросы.

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Ранее в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российского посланника Сергея Лаврова отменить «непреложное решение» Москвы и вернуться к реализации нового договора о ядерном разоружении СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).