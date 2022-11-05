Поздняя заявка Холанда вывела «Манчестер Сити» на первое место, «Лидс» выиграл волнение

Эрлинг Хааланд вывел «Манчестер Сити» на вершину Премьер-лиги после того, как действующий чемпион оправился после увольнения Жоао Канселу и одержал победу на последней минуте над «Фулхэмом» со счетом 2:1, в то время как «Лидс» провел сильную конфронтацию, чтобы победить «Борнмут» со счетом 4:3 в субботу. .

Команда Хосепа Гвардиолы прорвалась вперед благодаря голу Жюльена Альвареса в первом тайме на стадионе «Этихад».

Перед перерывом «Фулхэм» сравнял счет, когда Андреас Перейра забил пенальти, назначенный за фол Канселу на Харри Уилсоне, а левый защитник «Сити» вызвал явное отвращение Гвардиолы.

Но Хааланд снова стал чемпионом после того, как пропустил два последних матча «Сити» из-за болезни и проблемы с ногой.

В качестве альтернативы Холанд забил пенальти в добавленное время и забил свой 23-й гол в 16 играх за «Сити» с момента его перехода в закрытом сезоне из «Боруссии Дортмунд».

Седьмая домашняя победа «Сити» в чемпионате подняла на одно очко преимущество над бывшим лидером «Арсенала», который может вернуться на вершину таблицы, обыграв в воскресенье лондонского соперника «Челси».

Альварес открыл счет на 17-й минуте, сделав сквозной пас от Илкая Гюндогана и нанеся мощный удар из-под перекладины.

Но 11 минут спустя Канселу лишил Уилсона мяча, когда тот сломал фланг «Фулхэма» по воротам.

Даррен Ингланд помахал красной карточкой, а полузащитник «Фулхэма» Перейра, бывший главный соперник «Манчестер Юнайтед», отправил Эдерсона не в ту сторону с пенальти.

Однако Холанд пришел за полчаса до конца матча и переломил ситуацию в пользу «Сити».

Ошибка Энтони Робинсона с Кевином Де Брюйне на 90-й минуте привела к пенальти норвежского нападающего Холанда против Бернда Лено.

Крисенсио Саммервилл сыграл главную роль с «Лидсом», когда они вернулись после задержки со счетом 3: 1 на «Элланд Роуд».

Саммервилль стал победителем матча «Лидса» в неожиданной победе над «Ливерпулем» на прошлой неделе, а затем нанес еще один решающий удар, закрепив победы подряд для команды Джесси Марша.

«Борнмут» повел 2:1 в первом тайме после того, как Джеймс Тавернье и Филип Биллинг отменили ранний пенальти Родриго.

История продолжается

Доминик Соланке вывел «Вишни» вперед в начале второго тайма.

Но Сэм Гринвуд забил гол за «Лидс» на втором месте, а Лиам Купер сравнял счет, прежде чем Саммервилл забил победный гол за шесть минут до времени.

— Брайтон Рок Вулвз —

«Брайтон» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2 в «Молино» всего через несколько часов после того, как борющиеся хозяева Хулен Лопетеги назначили нового тренера.

Экс-тренер мадридского «Реала» Лопетеги, который был назначен вместо уволенного Бруно Лаге, вступит в должность 14 ноября, когда Премьер-лига приостановит работу в связи с проведением чемпионата мира.

Временный тренер Стив Дэвис остался руководить «Чайками» и не смог остановить «Волков», которые находятся на втором месте после их четвертого поражения в шести играх.

Адам Лаллана вывел Брайтон вперед на 10-й минуте, забив свой первый гол с марта 2021 года.

Через две минуты Гонсало Гедес сравнял счет с близкого расстояния, а Робин Невес вывел «Вулверхэмптон» вперед с пенальти на 35-й минуте после того, как Луи Данк был приговорен к пенальти.

В этом сезоне «Волки» впервые забили дважды в матче Премьер-лиги.

Японский вингер Каору Митума сравнял счет за «Брайтон», когда он кивнул после глубокого прострела Лалланы на 44-й минуте.

Защитник «Вулверхэмптона» Нельсон Семедо был удален с поля после пяти минут компенсированного времени в первом тайме после столкновения с Митумой.

Митома создал Паскаля Гросса, который взорвался в ворота, а Брайтон набрал очки на 83-й минуте.

«Ноттингем Форест» сыграл вничью 2: 2 в нижней части таблицы с «Брентфордом» в «Сити» благодаря автоголу Матиаса Йоргенсена в добавленное время.

Морган Гиббс-Уайт забил свой первый гол за Форест на 20-й минуте, но Брентфорд сравнял счет в добавленное время в первом тайме после того, как судья Андре Марринер назначил пенальти после проверки на экране стадиона.

Первоначально Маринер решил, что Дин Хендерсон не причинил вреда Юану Весе, но передумал, и Брайан Мбиомо забил с пенальти.

Брентфорд вышел вперед за 16 минут до конца, но усилия Гиббса-Уайта превзошли Йоргенсена на последних секундах.

смг / пб