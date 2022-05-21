Позиция Бритни Грейнер: Адам Сильвер говорит, что НБА работает с WNBA, чтобы получить звезду из России

усаци



Комиссар НБА Адам Сильвер работает «вместе» с комиссаром НБА Кэти Энгельберт, чтобы добиться освобождения Бритни Гренье из-под стражи в России. По словам Малики Эндрюс из ESPN,Сильвер сказал, что НБА следовала советам юристов и не проявляла агрессии в начале процесса, когда Гренье впервые арестовали.

Ситуация изменилась, когда Государственный департамент постановил, что Грейнер Арестован в московском аэропорту в феврале После того, как в их сумках были обнаружены картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса, Его несправедливо держат.«

«Мы поддерживали связь с Белым домом, Государственным департаментом, переговорщиками по заложникам, всеми уровнями правительства, а также через частный сектор», — сказал Сильвер во вторник во время телеинтервью с лотереей драфта НБА. «Нашим приоритетом номер один является ее здоровье и безопасность, и мы должны убедиться, что она уедет из России».

Также во вторник Государственный департамент заявил, что поддерживает регулярные контакты с Гренье. ESPN сообщает, что госсекретарь Энтони Блинкен общался с женой Гренье в последние дни.

В то время как она находилась под стражей в течение трех месяцев, ранее в мае сотрудник консульства встретился с Гренье, и было принято решение о продлении ее предварительного заключения на один месяц. Адвокат Грейнер Александр Бойков сказал Associated Press, что это короткое продление, потому что, возможно, ее дело, наконец, будет передано в суд в ближайшем будущем.

Преступление Грейнера наказывается лишением свободы на срок до 10 лет в случае признания виновным.