Познакомьтесь с авторами Гипотетический автор появится 4-10 апреля.

Хотя в настоящее время невозможно лично встретиться с нашими любимыми авторами, каждую неделю проходят виртуальные встречи. В некотором смысле онлайн-сеансы лучше: вам не нужно одеваться и выходить из дома.

Вот что нас ждет примерно на этой неделе:

• Маргарет Петерсон Аид: Автор романов для читателей средней школы и молодежи из Колумбуса опубликует свой новый роман во время виртуального выступления во вторник в 19:00, представленный изданием «Книга от корки до корки» для молодых читателей. «Greystone Secrets # 3: The Messengers», предназначенный для детей от 8 до 12 лет, – это финал сериала о Грейстоунах и их муже Густаносе, которые должны объединиться, чтобы спасти альтернативный мир. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие Zoom, перейдите на covertocoverchildrensbooks.com.

• Маркус Джексон: Поэт из Огайо, чьи произведения исследуют современный афроамериканский дух, прочитает свои стихи и выступит перед аудиторией на бесплатном виртуальном мероприятии в среду днем, организованном столичной библиотекой Колумбуса. Джексон живет в Колумбусе и преподает в Государственном университете Огайо и Королевском университете в Шарлотте, Северная Каролина. Робин Лайонс Робинсон, профессор английского языка в Государственном муниципальном колледже Колумбуса, будет модератором мероприятия, организованного библиотекой муниципального колледжа штата Колумбус. Подписаться columbuslibrary.org.

• С. Ли Мэннинг: «Троянский конь», опубликованный в 2016 году, – это первый шпионский триллер, в котором еврейский иммигрант из России играет роль секретного агента ЦРУ. Следующая книга Мэннинга «Атака нервов» должна выйти в сентябре. Автор появится в 12:30 в среду во время виртуального мероприятия, организованного Еврейским общинным центром Большого Колумба. Для билетов по 5 долларов перейдите в columbusjcc.org.

• Мелисса Фиппус: У автора «Whip Smart», дневника своей работы контролером в Нью-Йорке, есть новая книга. В «Девичестве», выпущенном 30 марта, Фебус исследует и углубляется во многие «самоочевидные истины», которые американским женщинам говорят, когда они вырастают. Фебус появится в виртуальном чате с Келли Гризмер, генеральным директором Центрального женского фонда Огайо, в среду в 19:00. Женский фонд и школа для девочек Колумбуса сотрудничают с Gramercy Books в проведении этого мероприятия. Билеты стоят 5 или 29 долларов, включая копию “Girlhood”. Для регистрации посетите Eventbrite.com или же gramercybooksbexley.com.

• Ким Блейзер: Висконсинский поэт, активист из числа коренных народов и ученый-эколог из заповедника Белая Земля, является автором пяти сборников стихов, в том числе «Тоска по меди» и «Ученик правосудия». Блазер прочитает ее работы на бесплатном виртуальном мероприятии в 19:30 в четверг. Мероприятие является частью серии Beck Series Университета Денисона и открыто для публики. Зарегистрируйтесь для получения ссылки на Zoom на

https://forms.gle/krS5AR6eXerweiod7. Для получения дополнительной информации позвоните Майклу Кроули по телефону 740-587-6570 или посетите denison.edu/series/beck.

• Мэри Уайт: Выставка акварелей американских ветеранов из всех 50 штатов We the People сопровождается одноименной книгой. С 13 до 15 часов в субботу Уайт будет проводить раздачи книг и экскурсии на выставку, которая завершится 11 апреля, в Национальном мемориале и музее ветеранов, для билетов требуется вход 300 Вт, перейдите по адресу nationalvmm.org/visit/tickets.

• Нэнси Роу Бим и сержант. Чарльз Шок: Автор книги «Связанные битвой: могущественные друзья военных собак и военных от гражданской войны до операции« Иракская свобода »» появится на виртуальном мероприятии в 11 утра в субботу, организованном «Книгами от корки до корки» для юных читателей. Также появится сержант. Чарльз Шок, который изображен со своим бывшим собачьим партнером Габби на обложке книги в мягкой обложке. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие Zoom, перейдите на covertocoverchildrensbooks.com.

– Нэнси Гилсон

[email protected]

Чтобы предоставить информацию для возможного включения в этот столбец, отправьте электронное письмо Бекки Ковер ([email protected]) как минимум за 10 дней до мероприятия.