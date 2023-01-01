Познакомьтесь с доктором Викрамом Сарабхаи, пионером, преподававшим ракетостроение в Индии.

Дети из Ujjwal Future Foundation использовали 5500 воздушных змеев, чтобы нарисовать портрет индийского физика и астронома Викрама Амбалала Сарабхая размером 10 на 12 футов. (Изображение: ГЕТТИ)

Веб-служба India Today«Есть те, кто сомневается в важности космической деятельности в развивающейся стране. Для нас нет никакой двусмысленности в цели», — сказал д-р Викра Сарабхай, который также заложил основу для космической программы Индии, когда страна все еще только выходила из тени Британской империи и жестокий раздел.

30 декабря исполняется 51 год со дня смерти физика, который предвидел восхождение Индии в космос и необходимость выйти за пределы нашей планеты, даже когда страна изо всех сил пыталась поставить на стол три приема пищи. Он заложил основы Индийской организации космических исследований (Исро) в 1969 году, и спустя пять десятилетий Индия не только покинула планету, но и отправилась на Луну и Марс.

Кем был Викрам Сарабхи?

Викрам Сарабхай родился 12 августа 1919 года в Ахмадабаде, штат Гуджарат, в семье известного купца, который в то время был промышленником. Викрам Сарабхай был одним из восьми детей Амбалала и Сарлы Деви. В то время как семья была вовлечена в движение за свободу Индии, Викрам Сарабхай с раннего возраста тянулся к науке.

Фото доктора Викрама Сарабхая. (Изображение: ГЕТТИ)

Получив раннее образование в Индии, он перешел в Кембриджский университет в Англии для получения высшего образования и вернулся в свободную Индию в 1947 году. Он работал над докторской диссертацией. Под руководством биографий нобелевского лауреата Рамана в Индийском институте науки в Бангалоре.

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В 1962 году он возглавил регулирование космических исследований в Индии в качестве председателя Индийского национального комитета космических исследований (ИНКОСПАР).

Ему удалось убедить правительство в важности космической программы для такой развивающейся страны, как Индия, после российских испытаний спутника. Однако до этого он уже создал Лабораторию физических исследований (PRL) в Ахмадабаде в 1947 году для продолжения исследовательской деятельности.

«У нас нет фантазии конкурировать с экономически развитыми странами в лунных или межпланетных исследованиях или пилотируемых космических полетах. Но мы убеждены, что если мы хотим играть полезную роль на национальном уровне и в сообществе наций, мы должны быть вторыми. никому в применении передовых технологий к реальным проблемам человека и общества», — сказал он тогда.

Посетители осматривают научную ярмарку, организованную в рамках празднования столетия доктора Викрама Сарабхая в Научном центре Неру. (Изображение: ГЕТТИ)

Он построил первую в Индии ракетную станцию ​​в Тумбе недалеко от Тируванантапурама на побережье Аравийского моря, в основном из-за ее близости к экватору. Индия запустила свой первый полет в космос 21 ноября 1963 года с полезной нагрузкой из паров натрия. Затем доктор Сарабхай начал проект по изготовлению и запуску индийского спутника. В результате первый индийский спутник «Арьябхата» был выведен на орбиту в 1975 году с российского космического корабля.

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Именно его усилия привели к разработке индийской рабочей лошадки ракеты-носителя для полярных спутников (PSLV). Он также был наставником бывшего президента доктора А. П. Дж. Абдула Калама, выдающегося индийского ученого-ракетчика. Доктору Сарабхаи приписывают создание не только ISRO, но и Индийского института управления (IIM), Ахмедабад, Космический центр Викрама Сарабая, Тируванантапурам, Проект циклотрона с переменной энергией, Калькутта, Uranium Corporation of India Limited (UCIL), Гадугуда, Бихар и другие. . . .

Астроном и ученый, изучающий космические лучи, был награжден премией Шанти Сварупа Бхатнагара по физике в 1962 году и удостоен награды Падма Бхушан в 1966 году. Он был награжден премией Падма Вибхушан посмертно.

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