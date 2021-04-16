Познакомьтесь с Месси, российской Puma

Утром Александра Дмитриева будит его любимый кот Месси, держащий его за шею. Месси любит расчесывать свой мех и обвивать большую зеленую мягкую игрушку.

развилась? Месси – мужчина Пума. Дмитриев сказал: «Он привязан ко мне, как я к нему». «Он действительно член семьи и, вероятно, мой лучший друг».

Дмитриев и его жена Мария, психологи, живущие в городе Пензе на западе России, купили Месси пять лет назад в городском контактном зоопарке. Названный в честь звезды аргентинского футбола Лионеля Месси, странный кот родился в зоопарке, а затем был продан в контактный зоопарк.

Пума был слаб здоровьем, когда пара купила его, и он едва мог ходить. Им пришлось научить его бегать и прыгать. Также стоял вопрос об установлении гегемонии.

«Произошел раздел сфер влияния, последнее слово за чиновником в нашей семье», – сказал Дмитриев. «В тот момент мы выстраивали отношения, и в конце концов я победил». Пара приспособила свой дом, чтобы удовлетворить потребности Месси, превратив холл в логово со стенами, покрытыми бамбуком, которые служили ему когтеточками.

Месси популярен среди соседей и известен в социальных сетях, у него миллионы подписчиков на YouTube и Instagram после того, как пара начала публиковать фотографии и видео своей жизни с большой кошкой. Из-за ранних проблем со здоровьем Месси меньше среднего пумы и никогда не проявлял агрессии по отношению к людям. Но Дмитриев знает, какую опасность может представлять его питомец.

«Если вы живете с таким хищником, нападение неизбежно», – сказал он. «Рано или поздно, когда наступит период полового созревания, он рассудит, кто в доме главный, и в этом случае он проверит ваши силы».

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