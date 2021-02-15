Познакомьтесь с основами чернокожих женщин из TC Include в сессиях TC: Justice 2021 – TechCrunch

3 марта мы проводим заседания TC: Justice 2021, полнодневной виртуальной конференции, посвященной изучению разнообразия и включения в технологии. Слушайте презентации, панельные дискуссии, секционные заседания и интерактивные вопросы и ответы с ключевыми лидерами в области технологий. Темы варьируются от доступного дизайна продукта и борьбы с алгоритмической предвзятостью до системы правосудия, организации рабочего места и поддержки непредставленных учредителей – и это только для новичков.

Не упустите шанс встретиться с некоторыми из основателей, которые в настоящее время участвуют в программе включения TechCrunch. Мы установили партнерские отношения с несколькими организациями-учредителями, которые, в свою очередь, назначили многообещающих основателей стартапов, и коллективно предоставляем образовательные ресурсы и наставничество, чтобы помочь этим молодым основателям развиваться и добиваться успеха в течение года. В эту программу сотрудничества также входят известные венчурные организации, такие как Kleiner Perkins, Salesforce Ventures и Initialized Capital, для разработки программ постоянного наставничества с TC Include Founders Group.

Мы сотрудничали с Институты чернокожих женщинИ они назначили впечатляющее количество основателей стартапов на ранней стадии. Регистрация для участия в собраниях акционеров: справедливость для встречи с некоторыми из дальновидных организаций, которые являются частью Институты чернокожих женщин Организуйте и посмотрите, как они принимают участие в сеансе обратной связи с TechCrunch во время мероприятия.

В ближайшие недели мы будем выделять множество стартапов и учредителей в программе акционеров, так что продолжайте проверять. А теперь, без лишних слов, взгляните на стартапы, спонсируемые TC Include. Институты чернокожих женщин:

С пяти до девяти: Five to Nine – это компания-разработчик программного обеспечения, принадлежащая женщинам и чернокожим, которая позволяет организаторам отслеживать, управлять и оценивать свои мероприятия и программы на предмет воздействия. Основатель Денис Умбей.

Five to Nine – это компания-разработчик программного обеспечения, принадлежащая женщинам и чернокожим, которая позволяет организаторам отслеживать, управлять и оценивать свои мероприятия и программы на предмет воздействия. Основатель Денис Умбей. Миявана : Myavana – это виртуальная компания по уходу за волосами, которая предоставляет рекомендации по продуктам и индивидуальные советы с использованием технологий искусственного интеллекта и профессиональных экспертов. Основана Кэндис Митчелл Харрис. : Myavana – это виртуальная компания по уходу за волосами, которая предоставляет рекомендации по продуктам и индивидуальные советы с использованием технологий искусственного интеллекта и профессиональных экспертов. Основана Кэндис Митчелл Харрис.

Идти вместе, Inc.: Carpool to School от Go Together – это справедливая B2B SaaS-платформа, которая делает правила школьного транспорта удобными для родителей и снижает транспортные расходы на одного учащегося в школы / районы. Основана Кимберли Мур.

Carpool to School от Go Together – это справедливая B2B SaaS-платформа, которая делает правила школьного транспорта удобными для родителей и снижает транспортные расходы на одного учащегося в школы / районы. Основана Кимберли Мур. TrueTV: KweliTV позволяет вам открывать и отмечать высоко оцененные и отмеченные наградами черные истории по всему миру с помощью независимых фильмов, документальных фильмов, веб-сериалов и живых выступлений. Основана ДеШуна Спенсер.

KweliTV позволяет вам открывать и отмечать высоко оцененные и отмеченные наградами черные истории по всему миру с помощью независимых фильмов, документальных фильмов, веб-сериалов и живых выступлений. Основана ДеШуна Спенсер. Поселок: Viledge связывает темнокожие компании с новыми поклонниками, собирая подарочные коробки, полные стимулирующих находок. Друзья, коллеги и семьи могут узнать и поделиться опытом совместной жизни без коробки. Основана Зулли Кларк.

Viledge связывает темнокожие компании с новыми поклонниками, собирая подарочные коробки, полные стимулирующих находок. Друзья, коллеги и семьи могут узнать и поделиться опытом совместной жизни без коробки. Основана Зулли Кларк. Гражданский орел: Civic Eagle – это SaaS-компания, которая помогает организациям получить стратегическое преимущество в защите интересов за счет использования искусственного интеллекта для получения информации о законодательных данных. Основатель Шунтера Харди.

Civic Eagle – это SaaS-компания, которая помогает организациям получить стратегическое преимущество в защите интересов за счет использования искусственного интеллекта для получения информации о законодательных данных. Основатель Шунтера Харди. эвакуация: Discharge – платформа онлайн-обучения №1 по социальному воздействию. Мы разрушаем скучное, неэффективное и устаревшее обучение разнообразию посредством реальных разговоров и интерактивных игр. Основана Кристиной Уильямс.

Discharge – платформа онлайн-обучения №1 по социальному воздействию. Мы разрушаем скучное, неэффективное и устаревшее обучение разнообразию посредством реальных разговоров и интерактивных игр. Основана Кристиной Уильямс. Официальный Black Wall Street: Official Black Wall Street – это цифровая платформа и приложение, которые объединяют чернокожих потребителей и предприятия, предоставляя черным предпринимателям ресурсы и возможности, необходимые для достижения успеха. Основана Мэнди Боуман.

Official Black Wall Street – это цифровая платформа и приложение, которые объединяют чернокожих потребителей и предприятия, предоставляя черным предпринимателям ресурсы и возможности, необходимые для достижения успеха. Основана Мэнди Боуман. Пойдите посмотреть город: Мы направляем посетителей в местные рестораны, бренды и мероприятия, предлагая клиентам купоны со скидкой. Затем мы предоставляем потребительскую аналитику для малых предприятий и муниципалитетов. Основана Анешай Смит.

Заседания основных акционеров: Справедливость 2021 состоится примерно 3 марта. Зарегистрируйтесь сегодня и присоединяйтесь к нам, когда мы исследуем разнообразие, равенство и включение в технологии.

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